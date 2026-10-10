Drame à Fandène : un père de six enfants tué pendant son sommeil par sa deuxième femme

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Le village de Sam Ndiaye, dans la commune de Fandène, est sous le choc après la mort violente de Cheikhou Oumar Ndiaye, un chauffeur et cultivateur d’une quarantaine d’années. Il a été poignardé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2 heures du matin.

D’après les informations de Libération, le drame aurait été précédé d’une dispute au domicile conjugal. De retour des champs avec ses deux épouses, Cheikhou Oumar Ndiaye avait été accusé par sa seconde femme, Asta Dia, âgée d’une trentaine d’années, d’avoir battu son fils issu d’un précédent mariage. Une accusation que la victime aurait réfutée.

Alerté de l’altercation et informé que sa belle-sœur dissimulait un couteau sous son pagne, le frère de la victime s’était rendu sur place et avait récupéré l’arme.

Toujours selon Libération, après le départ du frère de la victime, Asta Dia aurait confié son fils à des voisins avant de se procurer un second couteau.

Profitant du sommeil de son époux, elle lui aurait porté deux coups. Grièvement blessé, Cheikhou Oumar Ndiaye serait parvenu à se traîner jusqu’à la devanture de la maison en criant : « Asta Dia raynama » (Asta Dia m’a tué), avant de s’effondrer.

La mise en cause, enceinte de son premier enfant avec le défunt, a été interpellée dans la concession voisine où elle s’était réfugiée avec son fils. Elle a ensuite été placée en garde à vue à la gendarmerie de Fandène.

Inhumé, Cheikhou Oumar Ndiaye laisse derrière lui six enfants.