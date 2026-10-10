Gambie : Une pirogue de migrants partie de Mbour secourue en mer après plus d’une semaine de dérive

L’émigration clandestine a failli tourner au drame au large des côtes ouest-africaines. Quatre-vingt-quatorze (94) candidats à l’émigration irrégulière, dont 14 mineurs, ont été secourus ce vendredi 9 octobre au large de Tanji, en Gambie. Ils étaient en mer depuis plus d’une semaine après avoir quitté Mbour, au Sénégal, pour tenter de rejoindre les îles Canaries.
L’opération de sauvetage a été menée avec succès par la Marine gambienne, qui a porté secours aux 94 passagers retrouvés à la dérive.
Selon les informations officiellement communiquées par les autorités gambiennes, le groupe est composé de 88 Gambiens, 3 Sénégalais, 2 Bissau-Guinéens et un Guinéen. Les 94 personnes secourues sont toutes de sexe masculin.
Une périlleuse traversée sur la route de l’Atlantique
D’après les témoignages recueillis auprès des rescapés, leur voyage avait débuté à Mbour, sur la Petite-Côte sénégalaise. Leur objectif était de rallier l’archipel espagnol des Canaries en empruntant la redoutable route migratoire de l’Atlantique.
Mais la traversée a rapidement viré au calvaire. Les candidats au départ ont passé plus d’une semaine en mer, dérivant le long des côtes sénégalaises et gambiennes, avant d’être localisés, perdus et immobilisés, à plusieurs milles au large de Tanji.
Après leur sauvetage, les 94 migrants ont été pris en charge et conduits au centre de rétention de l’École de formation du Département de l’immigration. Ils y sont maintenus le temps que les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances exactes de ce voyage et identifier les organisateurs de cette tentative de traversée.