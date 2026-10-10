Gambie : Une pirogue de migrants partie de Mbour secourue en mer après plus d’une semaine de dérive

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L’émigration clandestine a failli tourner au drame au large des côtes ouest-africaines. Quatre-vingt-quatorze (94) candidats à l’émigration irrégulière, dont 14 mineurs, ont été secourus ce vendredi 9 octobre au large de Tanji, en Gambie. Ils étaient en mer depuis plus d’une semaine après avoir quitté Mbour, au Sénégal, pour tenter de rejoindre les îles Canaries.

​L’opération de sauvetage a été menée avec succès par la Marine gambienne, qui a porté secours aux 94 passagers retrouvés à la dérive.

​Selon les informations officiellement communiquées par les autorités gambiennes, le groupe est composé de 88 Gambiens, 3 Sénégalais, 2 Bissau-Guinéens et un Guinéen. Les 94 personnes secourues sont toutes de sexe masculin.

​Une périlleuse traversée sur la route de l’Atlantique

​D’après les témoignages recueillis auprès des rescapés, leur voyage avait débuté à Mbour, sur la Petite-Côte sénégalaise. Leur objectif était de rallier l’archipel espagnol des Canaries en empruntant la redoutable route migratoire de l’Atlantique.

​Mais la traversée a rapidement viré au calvaire. Les candidats au départ ont passé plus d’une semaine en mer, dérivant le long des côtes sénégalaises et gambiennes, avant d’être localisés, perdus et immobilisés, à plusieurs milles au large de Tanji.

​Après leur sauvetage, les 94 migrants ont été pris en charge et conduits au centre de rétention de l’École de formation du Département de l’immigration. Ils y sont maintenus le temps que les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances exactes de ce voyage et identifier les organisateurs de cette tentative de traversée.