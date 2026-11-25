« Philosophie du care » : Samba Ndong plaide pour le retour de Macky Sall face aux défis de fin d’année 2026

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Le responsable politique Samba Ndong défend la doctrine sociale de l’ancien président Macky Sall et appelle à un retour de sa gouvernance face aux incertitudes économiques du pays.

À l’approche de la fin d’année 2026, le responsable politique Samba Ndong, coordonnateur APR-Biscuiterie et SN-CER, a pris la plume pour défendre le bilan et la doctrine de l’ancien chef de l’État Macky Sall.

Il affirme que les difficultés économiques et sociales du moment alimentent une nostalgie d’un « État protecteur » et font émerger des appels en faveur d’un retour politique de l’ancien président.

Selon Samba Ndong, l’attachement à Macky Sall repose sur une approche qu’il qualifie de « philosophie du care », consistant à placer la solidarité, la protection des plus vulnérables et la dignité humaine au cœur de l’action publique.

Il soutient que cette orientation rejette à la fois une logique strictement comptable, perçue comme défavorable aux dépenses sociales, et une approche jugée populiste, incapable de sécuriser des financements durables.

Pour appuyer sa démonstration, il rappelle que la croissance recherchée dès 2012 visait, selon ses termes, à irriguer l’ensemble de la société plutôt qu’à laisser des citoyens en marge du développement.

Dans son propos, Samba Ndong énumère plusieurs programmes et politiques publiques associés aux douze années de pouvoir de Macky Sall pour illustrer ce qu’il décrit comme une ingénierie sociale structurée. Il cite notamment le Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF) et le Registre national unique (RNU), présentés comme des leviers d’aide conditionnés à la scolarisation et au suivi vaccinal.

Il mentionne également la Couverture Maladie Universelle (CMU), la gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans, la prise en charge de la dialyse et le Plan Sésame pour les personnes âgées. Sur le plan territorial et inclusif, l’auteur met en avant le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), le PUMA, Promovilles, la Carte d’Égalité des Chances pour les personnes handicapées ainsi que la délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ).

Samba Ndong soutient que ces politiques sociales ont été menées parallèlement à de grands chantiers d’infrastructures tels que les autoroutes, le TER, le BRT, la modernisation agricole ou l’énergie , tout en cherchant à préserver les équilibres macroéconomiques, y compris durant la pandémie de Covid-19 et les épisodes inflationnistes récents.

En conclusion de son texte, le responsable politique estime que les défis rencontrés par le Sénégal en 2026 remettent au premier plan la question du modèle de gouvernance et font apparaître l’expérience associée à Macky Sall et au Plan Sénégal Émergent (PSE) comme une référence recherchée par ses partisans.