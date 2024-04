E-Sport 2023 : Un Sénégalais champion du monde

Partager Facebook

De son vrai nom Papa Ismaila Guèye, Verix est un Sénégalais. Il est joueur professionnel du club Solo ESport qui a captivé le monde de l’eSport en remportant l’édition 2023 des Arcevo World Tour Finals sur Guilty Gear Strive. Une victoire qui marque l’apogée d’une saison exceptionnelle, ponctuée par des performances remarquables lors des compétitions majeures telles que l’EVO Las Vegas, le CEO Otaku en Floride ainsi que sa victoire à l’UFA Ultimate Fighting Arena à Paris.

Papa Ismaila Guèye alias Verix a brillé dès le début, dominant sa poule avec 9 pts, avant de s’imposer face aux meilleurs joueurs mondiaux en finale, sans perdre un seul match. Son talent et sa détermination ont été récompensés par une victoire historique, faisant de lui le premier joueur africain à remporter un titre mondial dans les jeux de combat.

Cette victoire ne représente pas seulement un triomphe personnel pour Verix, mais aussi un moment charnière pour l’eSport en Afrique. En plus de l’admiration et de la reconnaissance de ses pairs, Verix a également remporté un cashprize de 50 000 dollars, témoignant l’excellence et son dévouement envers son art.

Au-delà des récompenses matérielles, la victoire de Verix aux Arcevo World Tour Finals 2023 restera gravée dans l’histoire comme un symbole d’inspiration pour les joueurs africains et du monde entier. Son parcours remarquable démontre que le talent et la détermination peuvent surmonter tous les obstacles, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère pour l’eSport africain.

En seulement trois années d’existence, le club Solo ESport de l’association Sengames est devenu l’un des clubs les plus prestigieux d’Afrique avec des joueurs très talentueux qui raflent des trophées. Après plusieurs titres de champion d’Afrique entre 2021 et 2022, un titre mondial sur le jeu FIFA lors de la Eligue 1 tour en 2023, Verix vient rajouter un deuxième trophée international avec l’Arcevo tour 2023, ce qui est de bon augure pour le développement de l’eSport au Sénégal.