Échauffourées entre jeunes et forces de sécurité à Dakar et Ziguinchor : Bby présente ses condoléances et accuse Sonko

La coalition Benno Bokk Yakaar présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés à l’occasion des récentes échauffourées à Ziguinchor et Dakar, faisant suite au refus de Ousmane Sonko de répondre à la justice pour se défendre des accusations de viol et de menaces de mort portées contre lui.

Comme la plupart des Sénégalais qui proclament leur attachement à la paix et au dialogue, la coalition Benoo fustige le choix désespéré d’une aile radicale de l’opposition de s’entêter dans une démarche fondée sur l’obstruction à la Justice, l’attaque contre toutes les institutions républicaines et les appels répétés à la violence et à l’insurrection.

Ousmane Sonko et son groupe sont directement et personnellement responsables de la mort de 27 de nos compatriotes. Pourtant, ils sont toujours ivres de sang et refusent toute forme de dialogue, préférant s’enfoncer dans une aventure sans issue.

Combien de temps allons-nous encore accepter que nos enfants soient sacrifiés pour assouvir les désirs d’un homme et de son clan ? Combien de temps allons-nous encore accepter que les biens d’honnêtes citoyens sénégalais soient vandalisés, pillés, par une bande d’illuminés au service d’un irresponsable ?

Nous appelons l’État à ne ménager aucun effort pour garantir la sécurité publique, la tranquillité et la libre circulation des citoyens sur toute l’étendue du territoire national.

Encore une fois, la coalition Benno Bokk Yakaar salue la maturité du peuple sénégalais qui refuse de répondre aux appels macabres de Sonko. Nous continuerons à porter, avec tous les démocrates et républicains, l’aspiration légitime de nos compatriotes à préserver le Sénégal comme un pays de paix et de dialogue.

En outre, la coalition Benno Bokk Yakaar salue et encourage la démarche inclusive, d’ouverture et de dialogue impulsée par le Président Macky SALL dans l’intérêt exclusif du Sénégal et des Sénégalais.

Nous saluons également la réponse positive de la grande majorité des partis de l’opposition et de la société civile à cet appel au dialogue et souhaitons vivement que les concertations qui s’annoncent débouchent sur des consensus forts au grand bénéfice de notre démocratie.

De même, la coalition Benno Bokk Yakaar salue l’élan de mobilisation constaté dans toutes ses bases nationales et de la diaspora, notamment à Paris. Nous invitons nos camarades à se mobiliser pour la consolidation de notre système démocratique et des institutions de la République, pour le soutien de l’Appel au dialogue lancé par le Président de la République, et la valorisation de ses réalisations exceptionnelles.

La coalition Benno Bokk Yakaar appelle tous les camarades et compatriotes à la mobilisation et à la vigilance face à la manipulation et à la violence d’une frange extrémiste de l’opposition qui cherche à ternir l’éclat de notre modèle démocratique.

Dakar, le 16 Mai 2023 La Coalition Bennoo Bokk Yaakaar