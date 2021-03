Écoles et banques fermées ce vendredi

La marche d’aujourd’hui initiée par l’opposition, les activistes et les mouvement citoyens tels que Y en a marre est celle de tous les dangers. « Le Témoin » quotidien a appris que plusieurs écoles privées et banques de la place ont décidé de ne pas ouvrir. En tout cas, banquiers et directeurs d’école ont envoyé des messages aux clients et parents d’élèves pour les informer avoir pris un « décret» déclarant ce vendredi férié, chômé et…pleuré.