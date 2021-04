A woman wearing a face mask walks nearby the Central Mosque in Lagos, Nigeria, Friday, March 20, 2020. The government banned all religious activities for four weeks following confirmation of coronavirus cases in the country. (AP Photo/Sunday Alamba)

ECONOMIE et COVID-19: Le nouvel âge d’or du monde du travail La reprise de l’emploi, l’évolution des politiques, les changements technologiques poussent à l’optimisme. Dans l’imaginaire populaire, les quatre dernières décennies ont été merveilleuses pour les propriétaires du capital et misérables pour les travailleurs. Les travailleurs du monde riche ont subi la mondialisation, des changements technologiques incessants, des salaires plus inégaux et des reprises timides après les récessions. Les investisseurs et les entreprises ont profité de l’expansion des marchés mondiaux, de la libéralisation des finances et de la faiblesse des impôts sur les sociétés. Même avant la crise de la Covid, cette caricature de marchés du travail en panne était erronée. Aujourd’hui, alors que l’économie émerge de la pandémie, un renversement de la primauté du capital sur le travail s’annonce – et il se produira plus tôt que vous ne le pensez. Il peut sembler prématuré de prédire un monde du travail merveilleux un an seulement après une catastrophe du marché du travail. Mais l’Amérique montre à quelle vitesse les emplois peuvent revenir lorsque le virus se retire. Au printemps 2020, le taux de chômage du pays était de près de 15 %. Aujourd’hui, il n’est déjà plus que de 6 % après une année qui a comporté cinq des dix meilleurs mois d’embauche de l’histoire. “L’Amérique montre à quelle vitesse les emplois peuvent revenir lorsque le virus se retire. Au printemps 2020, le taux de chômage du pays était de près de 15 %. Aujourd’hui, il n’est déjà plus que de 6 %” La perception du public quant à la facilité de trouver un emploi a déjà retrouvé des niveaux qu’il avait fallu près de dix ans pour atteindre après la crise financière mondiale. Et même en Europe, qui subit une troisième vague d’infections, le marché du travail dépasse les prévisions, les économies s’adaptant aux mesures de confinement du virus. Partager Facebook

