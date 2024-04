Effrayée par l’éclipse, elle poignarde à mort son mari et jette ses enfants de la voiture sur l’autoroute

Une femme de 34 ans qui se considérait comme une chamane a tué son compagnon et jeté ses filles âgées de 9 ans et 8 mois par la fenêtre de sa voiture lancée à pleine vitesse sur l’autoroute, près de Los Angeles, aux États-Unis.

Vecteur d’une véritable union nationale pendant quelques minutes, l’éclipse totale de Soleil observée dans le ciel américain lundi 8 avril a aussi fait l’objet de nombreuses craintes. Des théories apocalyptiques ont largement circulé parmi les sphères les plus complotistes. Un phénomène accentué par le tremblement de terre enregistré dans le New Jersey et ressenti à New York quelques jours plus tôt.

Autrefois astrologue reconnue et régulièrement sollicitée par les médias, Danielle Jonhson faisait partie de ces personnes persuadées que l’éclipse solaire était synonyme de fin de monde. Sur X, la femme de 34 ans avait d’ailleurs posté un message appelant les Américains à « se réveiller », repartagé de nombreux avertissements conseillant de ne pas regarder l’éclipse et de se préparer au « monde d’après ».

Un terrible drame

Terrifiée à l’idée de cette fin du monde, Danielle Jonhson a tiré le tarot une dernière fois le 8 avril au petit matin, avant de commettre l’irréparable. La mère de famille de 34 ans a poignardé son petit ami, Jaelen, 29 ans, qui se trouvait dans le canapé, d’un coup de couteau dans le cœur. Elle a ensuite essayé de sortir son corps de leur luxueux appartement, mais l’a abandonné au milieu de leur cuisine, peu avant 4 heures du matin, selon le Los Angeles Times ».

Danielle Jonhson a ensuite embarqué ses deux filles, âgées de 9 ans et 8 mois, dans son Porsche Cayenne, et a conduit jusqu’à l’autoroute. Là, lancée à pleine vitesse, elle a demandé à son aînée de prendre le bébé dans ses bras et Danielle Jonhson a jeté ses deux filles par la fenêtre. La plus grande a miraculeusement survécu, mais le bébé est décédé.

La mère de famille a finalement été retrouvée 30 minutes plus tard morte au volant de sa voiture, qui avait percuté un arbre à plus de 160 km/h. Les enquêteurs ont conclu à un double meurtre suivi d’un suicide.