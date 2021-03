Eiffage: le Sénégal va toucher désormais au moins 800 millions par an sur l’Autoroute à péage

Aprés plusieurs années, c’est maintenant effective le contrat de concession de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio-Aibd a été renégocié. Une initiative qui a permis, d’une part, au Sénégal de faire son entrée dans le Capital de SECAA qui consacre la participation de l’Etat dans la gouvernance de la Concession avec tous les avantages y afférent, notamment dans la gestion et le pilotage de l’exploitation, avec un suivi particulier du programme d’investissement, des recettes d’exploitation et des charges associées, en toute transparence.

D’autre part, le Sénégal va bénéficier de la distribution de dividendes pour chaque exercice. Ainsi, informe un document signé par le ministère des Finances et du budget, «le Sénégal percevra désormais une redevance domaniale annuelle représentant 2% du Chiffre d’affaires annuel de SECAA, avec un minimum de 800 millions de FCFA par an, au lieu de 1000 FCFA par an dans le contrat actuel ».

Pour l’application de cette nouvelle clause, le ministère du budget et des Finances rassure qu’un pacte d’actionnaires encadre cette disposition. D’ailleurs le protocole d’accord a été signé ce matin.