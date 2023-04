El Hadji Malick Guèye ( Lat Mingué): »Je félicite et salue la grandeur d’âme de Macky et Idy qui viennent de nous livrer une belle leçon de vie… »

Entre le Président de la République Macky et Idrissa Seck, c’est la fin de l’idylle. Le leader du parti « Rewmi » a finalement remis sa lettre de démission suivie de celles de ses deux ministres. Sans heurts ni empoignades, les deux hommes se sont séparés. Une leçon de vie pour les générations politiques futures. Du moins, si l’on en croire El Hadji Malick Guèye : » Je félicite le Président Macky Sall et Idrissa Seck pour leur grandeur d’âme. Ils viennent de se séparer à l’amiable, dans la plus grande élégance républicaine. Ils viennent de nous servir une belle leçon à retenir par l’histoire et pour les générations montantes et futures ». Le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall, de continuer à expliquer : »Ce comportement des deux personnalités politiques et fils spirituels du Chef de l’Etat est à saluer. Ils viennent de montrer à la jeunesse politique qu’on peut rompre les relations sans garder une dent contre qui que ce soit. On doit méditer, aujourd’hui, sur cela. La politique, ce n’est pas la délation, les calomnies et l’adversité extrême, encore moins, les casses et autres scènes de violence. C’est un débat d’idées et non de biceps. Chapeau à ces deux illustres fils du Sénégal et de l’Afrique. »

L’ancien député libéral d’adresser ses vives félicitations aux deux ministres d’Idy: »C’est aussi le lieu de décerner le satisfecit aux ministres Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop. Ils ont fait preuve de sincérité, de sincérité et de franchise dans leur compagnonnage avec le Président Macky. Ils ne trahissent et restent et demeurent des exemples dans l’arène politique et ce, pour toujours ».