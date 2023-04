El Hadji Malick Guèye tacle Moustapha Diakhaté: »Ce n’est pas sur les plateaux des télévisions ou radios qu’on peut bâtir une base politique… »

El Hadji Malick Guèye est en colère contre Moustapha Diakhaté, ancien Président du Groupe parlementaire BBY. Après ses attaques contre Idrissa Seck, l’ancien député libéral originaire de Lat Mingué n’a pas usé de langue de bois pour le rappeler à l’ordre: »Je ne comprends vraiment pas les attaques proférees par Moustapha Diakhaté sur la personne du Président Idrissa Seck. Cela ne se justifie pas. Moustapha Diakhaté a tout faux. Voilà un aigri doublé d’un méchant con qui espère pouvoir bâtir une base politique sur les plateaux des télévisions et des radios. Je lui demande d’arrêter. Idrissa Seck abeaucoup de mérite.

L’histoire retient qu’il a,lui seul, accepté de rejoindre le Président Macky dans une période critique (lendemain de la Présidentielle de 2019) ».Ceux qui cherchent à le mettre en mal avec le Président Macky n’ont aucun amour pour le Sénégal, avertit le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall qui , de continuer à le taillader: »Et le Président Macky et Idrissa Seck, aucun n’a de leçon à recevoir de cet homme. Ce politicien errant par ce que sans aucune base n’a qu’à se taire et se terrer pour de bon. Tous ses discours sont marqués par l’indiscipline, la violence dans les mots et la discourtoisie. Il est un anti-modèle. Aucun sénégalais ne veut l’écouter. Il nous dépite et nous pompe l’air », a rageusement réagi le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal ».