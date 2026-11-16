Election à l’OIF : Diomaye Faye débloque le sommet de Phnom Penh après plus de cinq heures de négociations

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Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a contribué à débloquer la crise qui menaçait le sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge. Après cinq heures et demie de huis clos entre les chefs d’État, un consensus a été trouvé sur la succession à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Cette information a été donnée par Adama Sow, expert des médias et président de la commission Communication de l’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (Appel). Selon lui, le chef de l’État sénégalais a pris l’initiative de proposer un compromis. « À l’initiative personnelle de Bassirou Diomaye Faye, un consensus a été construit et accepté par ses pairs : le mandat de Louise Mushikiwabo est prolongé d’un an, sans possibilité de se représenter ensuite, et de nouvelles candidatures pourront être déposées pour lui succéder », a-t-il révélé.

De nouvelles candidatures pourront ainsi être déposées pour désigner son successeur. Cette solution a permis de sortir de l’impasse qui persistait depuis 48 heures.

Le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, et la ministre Fatou Isodora Niang, représentante personnelle du président auprès de la Francophonie, ont également été associés à cette démarche diplomatique.

« Le Sénégal peut être fier de son président de la République et de sa diplomatie », a commenté Adama Sow, soutenant que « tout le monde salue le leadership » de Diomaye Faye.