Elim CAN 2027 : Bousculés puis renversants, les Lions arrachent la victoire à Juba (2-4)

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Après avoir mené de deux buts à la pause, le Sénégal a vu le Soudan revenir à hauteur en seconde période. Mais les Lions ont trouvé les ressources pour reprendre l’avantage grâce à Pathé Mboup et Paul Mendy en fin de rencontre et s’imposer. Un succès précieux pour les hommes de Patrick Vieira, qui se rapprochent un peu plus de la qualification à la CAN 2027.

Le Sénégal a rapidement pris les commandes de la rencontre à Juba. Dès les premières secondes, Nicolas Jackson s’est présenté seul face au gardien soudanais, mais sa tentative a heurté la barre transversale. Ce n’était que partie remise pour l’attaquant sénégalais. À la 4e minute, sur un corner d’Ibrahim Mbaye suivi d’un deuxième coup de pied de coin, les Lions ont trouvé la faille. Cette fois, Mbaye a déposé le ballon au premier poteau, où Sane a prolongé l’action. Nicolas Jackson, bien placé, a conclu pour ouvrir le score. Les hommes de Patrick Vieira ont poursuivi sur leur lancée. À la 22e minute, Pape Gueye a lancé El Hadji Malick Diouf dans la profondeur. Le latéral gauche de Brentford a parfaitement contrôlé le ballon avant d’enchaîner avec une frappe du pied gauche. Sa tentative, passée entre les jambes du gardien Mustafa, a permis au Sénégal de faire le break (2-0).

Avec deux buts d’avance, les Lions ont continué à pousser et à mettre la défense soudanaise sous pression. Iliman Ndiaye et Ibrahim Mbaye ont également participé aux offensives sénégalaises. El Hadji Malick Diouf a même eu l’occasion de s’offrir un doublé dans une situation proche de celle de son but, mais il a cette fois été bien encerclé par les défenseurs adverses. En fin de période, Nicolas Jackson a tenté de creuser davantage l’écart. L’avant-centre sénégalais a toutefois buté sur Mustafa, qui a remporté son duel et repoussé sa tentative. Malgré cette dernière alerte, le score est resté inchangé. Le Sénégal regagne les vestiaires avec deux buts d’avance (2-0).

Au retour des vestiaires, les Crocodiles du Nil affichent un tout autre visage. Dès la première minute de la seconde période, les Soudanais repartent à l’assaut des buts sénégalais. Yehvann Diouf doit immédiatement s’employer pour détourner une frappe du pied droit d’Al Gozoli Nooh. Les locaux insistent et Abdallah manque ensuite le cadre à la 51e minute. La pression soudanaise finit par payer dans la foulée. Abdel Raouf sert Al Gozoli Nooh, qui trouve le chemin des filets et relance complètement la rencontre. Le Sénégal, jusque-là dominateur, recule progressivement et abandonne le contrôle du milieu de terrain à son adversaire.

Les Lions peinent à réagir. Pape Matar Sarr est averti, tout comme Pape Gueye à la 66e minute, tandis que les Soudanais continuent de pousser. À la suite d’une nouvelle offensive, Yasir Mozami pense pouvoir profiter d’une situation dangereuse, mais l’arbitre assistant signale une position de hors-jeu. Le Sénégal subit de plus en plus les assauts adverses et finit par céder une nouvelle fois à la 75e minute. Sur une récupération, les Soudanais déclenchent une frappe puissante qui ne laisse aucune chance à Yehvann Diouf. Le match bascule alors que les Lions semblent méconnaissables dans cette seconde période.

Patrick Vieira tente de réagir avec plusieurs changements. Pape Demba Diop, Dion Lopy et Pathé Mboup font leur entrée à la place de Pape Matar Sarr, Pape Gueye et Iliman Ndiaye. Il faut attendre la 83e minute pour voir le Sénégal cadrer sa première frappe de la seconde période. El Hadji Malick Diouf tente sa chance, mais le gardien soudanais se montre vigilant et repousse le ballon. La rencontre semble alors pouvoir basculer d’un côté comme de l’autre. Mais les Lions vont finalement reprendre les devants grâce à leurs entrants. À la 87e minute, Dion Lopy lance Pathé Mboup en profondeur. L’attaquant de Brest prend le dessus sur la défense soudanaise et enchaîne avec un lob du front pour tromper le gardien et redonner l’avantage au Sénégal.

Deux minutes plus tard, les hommes de Patrick Vieira se donnent de l’air. Bien servi par Pathé Mboup, Paul Mendy trouve à son tour le chemin des filets et inscrit le quatrième but sénégalais. Une fin de match renversante pour les Lions, qui ont su réagir après avoir laissé le Soudan revenir à hauteur. Avec cette victoire, le Sénégal porte son total à 10 points et se rapproche de la qualification pour la CAN 2027. Les Lions pourraient même valider leur billet dès mardi, à condition que l’Éthiopie ne batte pas le Mozambique lors de leur confrontation.