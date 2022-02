Election départementale Kaoalack: BBY prépare un hold-up

Il se prépare un gribouillage électoral dans le département de Kaolack. Ces mots sont sur toutes les lèvres dans le département de Mbossé. Ahmed Youssouf Benjelloun, sous les couleurs de la Coalition And Nawlé And Liggey, a été déclaré vainqueur de l’élection départementale de Kaolack avec 5000 voix de plus que le candidat de Benno Bokk Yaakaar et Directeur Général de Senelec, Pape Demba Bitèye. Après recours du camp au pouvoir, le tribunal recompte les voix et confirme la victoire de l’allié de Serigne Mboup, avec 1756 voix.

Non satisfait, le partisan du Président Macky Sall demande à la Cour d’Appel de Kaolack de revoir les procès verbaux et de faire un nouveau décompte. Entre temps, le préfet de Kaolack, Hamet Tidiane Thiaw, avait informé les sieurs Serigne Mboup et Ahmed Youssouf Benjelloun de leurs installations respectivement comme maire pour le premier ce samedi et comme Président du Conseil départemental de Kaolack aujourd’hui lundi 14 février 2022. Nos radars au Saloum nous ont informé que le juge de la Cour d’Appel de Kaolack a sommé le préfet de sursoir à une date ultérieure l’installation de Ahmed Youssou Benjelloun puisqu’il y a un recours qui n’est pas vidé.

La tension est montée et les partisans du candidat déclaré vainqueur, par la commission départementale de recensement des votes, sont sortis dans la rue, ce samedi, pour manifester leur colère. La police a procédé à 5 arrestations dont une femme. Toutes ces personnes ont été relâchées la nuit.

Vers l’annulation ou non des bureaux de vote de Touba Ndorong

L’enjeu de ces prolongations de l’élection départementale se joue au niveau des bureaux de vote de Touba Ndorong, le fief du nouveau maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup. Pape Demba Bitèye et Cie «s’agrippent autour d’une présence de chiens pour les faire annuler par le juge de la Cour d’Appel», ont indiqué des proches de Serigne Mboup. Ce dernier est devant l’histoire puisque le dernier décompte avait donné vainqueur Benjelloun. Abdoulaye Dieng, un proche du candidat de And N, Nawle And Liggey, de s’interroger : «sur quelle base le juge va-t-il infirmer la victoire de notre candidat ?» Et de renchérir : «Un hold up électoral est en train de se jouer. Benno Bokk Yaakaar a été laminé dans tout le département par Yewwi Askan Wi. Dans la commune notre coalition a gagné avec 65%. Nous ne pouvons pas gagné la commune et perdre le département». Toujours selon lui, «Pape Demba Bitèye est un mauvais perdant et nous avons fait une requête pour recouvrir nos 3000 voix qu’on veut retirer à la coalition And Nawle And Liggey».

Si le juge annule les bureaux de vote de Touba Ndorong, nos sources informent que Pape Demba Bitèye pourrait passer devant avec près de 15 voix. C’est pourquoi le directeur général de Senelec ne va pas lâcher prise. En tout cas la tension couve à Kaolack et les jeunes et leaders de la Coalition And Nawle And Liggey sont déjà en ordre de bataille pour freiner «cette forfaiture». Du Côté du camp présidentiel une vague de suspicion a même pris le jour contre des leaders de BBY qui tenteraient de saborder la «victoire» de Pape Demba Bitèye.