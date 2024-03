ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE: Les Imams et maîtres coraniques prient pour la victoire de Amadou Ba

Le mouvement pour la réforme et le progrès composé d’Imans, de maîtres coraniques et de « Ndeyou Daaras » prie pour la victoire du candidat de Benno Bokk Yakaar. Ladite structure a tenu des sciences de prières sur les 46 départements et les a clôturé par un Sargal.

En perspective de l’élection présidentielle de dimanche prochain, le mouvement pour la réforme et le progrès a clôturé leurs séances de prières pour la victoire du candidat de Benno Bokk Yakaar. Selon leur président, A madou Tidiane Talla, leur structure est présente dans les 46 départements. « Nous avons fait des récitals de coran dans les régions et nous sommes venus aujourd’hui pour le clôturer avec 111 livres saints pour prier pour le Chef de l’État.

Il a beaucoup fait pour les Daraas. Notre mouvement est composé de maîtres coraniques, de Ndeye Daara et des Imams. Nous avons aussi prié pour le candidat Amadou Ba. Il a de l’expérience pour gérer un État », dit-il.

Et de poursuivre : ». Macky Sall a fait beaucoup de réalisations à travers le programme Sénégal émergent géré par Amadou Ba. Il a été ministre de l’économie et des finances, des affaires étrangères avant d’être Premier ministre. Il peut continuer les projets de Macky Sall sur les infrastructures, l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, l’électricité dans tous les domaines ». De son avis, avec le pétrole et le gaz, Amadou peut faire développer ce pays.

Sur la paix et la stabilité du pays, ledit mouvement fait savoir que ses membres se rencontrent tous les vendredis pour prier pour le Sénégal. « La paix est essentielle pour le pays », lance-t-il. Il soutient que des efforts ont été faits dans leur secteur avec le recrutement des maîtres coraniques dans la fonction publique au nombre de 650. « Amadou Ba va s’inscrire dans la continuité. Il ya la couverture maladie universelle pour les élèves et le corps enseignant, les cantines scolaires et l’initiative de Daraas publics avec un programme français », se réjouit-il.

Pour le maire de Pikine, Abdoulaye Timbo, l’objectif est d’élire Amadou Ba au premier tour de la Présidentielle. « Que ce soit Pikine qui contribue à 80 voire 90%, Tamba ou Dakar, peut importe. Notre souhait est d’élire notre candidat. Nous voulons que Pikine soit en tête comme en 2012, nous avions gagné au premier tour avec un écart de plus de 67 mille voix sur le PDS. On peut le réitérer pour cette Présidentielle. Je suis persuadée qu’Amadou Ba sera élu. Il est mieux loti en terme de capacités, de valeurs républicaines, de vision politique. Ce que nous proposons en matière de politique, il n y a pas quelqu’un qui le propose. Nous savons que les sénégalais font faire le meilleur choix. C’est une décision forte », soutient-il.

NGOYA NDIAYE