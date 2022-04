Elections Législatives: La candidature de Guy Marius Sagna à la loupe

En déclarant sa candidature, Guy Marius Sagna semble avoir créé une polémique. Des analystes politiques estiment qu’il a des chances. Mais à travers les réseaux sociaux, il est peint comme « un politicien encagoulé ».

Connu pour être le défenseur des opprimés, Guy Marius Sagna franchit une autre étape de sa carrière. Il a déclaré sa candidature pour les prochaines législatives. Des analystes de la scène politique pensent qu’il a des chances pour siéger à l’hémicycle.

Sur sa page Facebook, Guy Marius a publié cette note: « À vous citoyens et citoyens sénégalaises, à vous membres des collectifs de victimes de spoliation foncière, de licenciement arbitraire, d’accaparement de forage, de recrutements clientélistes, d’injustices de toutes sortes qui m’interpellez depuis des années, des mois, à vous sympathisants et membres de Yewwi Askan wii et de Pastef qui me demandez d’être candidat… Je vous ai écoutés, je vous ai entendus. J’ai décidé aujourd’hui d’accepter votre invitation à être candidat pour les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. »

Une déclaration qui en dit long sur ses intentions à « défendre » la cause noble. Au vu de l’agitation que cela a créé, cette candidature à la candidature, Guy Marius Sagna vient donc de lever un coin du voile. Ses ambitions étaient connues de tous. Cette attitude ne surprend guère Pape Amadou Fall. » Les choses peuvent changer pour lui car on lui connaît ces accointances avec certains leaders de l’opposition. Alors qu’il veuille franchir le rubicond c’est son droit », analyse Pape Amadou Fall.

Après Fadel Barro, Guy Marius Sagna. Existe-t-il une connexion? Dès lors, nombreux sont ceux qui estiment qu’il a des chances. C’est le cas de l’étudiant à la Fac de droit, Saliou Cisse, selon qui, « avec l’image que reflète notre Assemblée nationale, Guy Marius Sagna pourrait porter en bandoulière les revendications légitimes des populations. »

Dans la banlieue, ce débat fait rage. Nombreux sont les jeunes qui restent d’avis qu’il faut lui donner la chance de siéger à l’hémicycle. « Guy à l’Assemblée nationale? Il faut s’attendre à des débats houleux entre lui et les autorités », reconnaît l’économiste Babacar Gueye. Toutefois, la tâche risque d’être difficile. À travers les réseaux sociaux, il est peint comme « un politicien encagoulé. »

Du côté des apéristes à Guédiawaye, tous déclarent que l’activiste Guy Marius Sagna cachait sa facette d’homme politique. « C’est ce qui justifiait sa présence dans le camp de l’opposition dans les différentes batailles contre le régime du Président Macky Sall », raille Rama Diouf. Même son de cloche pour Bira. « Il n’hésite pas à descendre sur le terrain en vue des joutes électorales, ce qui marque sa coloration politique », se désole-t-il.

Le leader du FRAPP (Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine) est connu pour être le plus terrible activiste du Sénégal. Guy Marius Sagna monte sur tous les fronts de la société, s’affiche avec une détermination sans faille dans tous les combats citoyens.

MOMAR CISSÉ