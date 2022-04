ÉLECTIONS LÉGISLATIVES: La Cojer de grand Yoff appel à la remobilisation

La Convergence des jeunesses Républicaines (Cojer), de la commune de Grand Yoff a tenu une conférence de presse ce samedi à son siège. L’objectif est d’inciter les militants de la coalition BBY à une forte remobilisation pour les batailles à venir.

La COJER de Grand Yoff s’est déployée sur le terrain, ce samedi 02 avril 2022, dans le sillage des instructions du Président de la République Macky Sall, pour lancer le processus de collectes de parrainage. Dans le but d’éveiller les activistes qui combattent le parrainage d’être plus intelligents et de savoir que celui-ci participe à la transparence des élections au Sénégal et à l’évolution de la démocratie.

Pour Ousmane Ndiaye, coordonnateur de la cojer de grand Yoff, En faisant une analyse lucide des résultats de 2014 à 2022 à Grand Yoff malgré qu’ils ont perdu les élections locales et le flot de résultats, ils confortent sur l’impulsion que le Président de la République a donné au pays Maigre les listes parallèles et les remous de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBy ) garde la majorité sur l’étendue du territoire national. Ainsi, ces jeunes se considérant comme le seule entité politique habilitée à parler au nom des jeunes de l’Alliance Pour la République de Grand Yoff fustige avec véhémence la dernière sortie des camarades à leurs noms pour s’attaquer au cabinet du Président de la République et aux responsables locaux qui ont été conviés au Palais, sur instruction du Président de la République, dans le cadre des missions de remobilisation dans tous les 46 départements du Sénégal.

Ces derniers tiennent à rappeler que malgré les nombreuses péripéties politiques dont ils souffrent, au quotidien, ils ont toujours refusé de déserter le terrain ou de s’inscrire en déphasage des orientations du président du parti. Au vu des regards et enjeux politiques qui jalonnent le calendrier politique d’ici les Législatives, les jeunes de la COJER de Grand Yoff invitent tous les responsables et militants de BBY à fumer le calumet de la paix et de mettre à côté les velléités carriéristes et les querelles de positionnement. Sans oublier que La tradition de leur coalition dédie exclusivement les choix d’investiture au leader de la coalition BBY, élargie en Majorité Présidentielle depuis l’élection de 2019.

La COJER de Grand Yoff exige, au regard des nouvelles réalités politiques dominées par une présence majoritaire des jeunes sur le fichier électoral et le nombre important de jeunes maires lors des dernières locales, plus de places pour les investitures des Législatives de 2022.

ASTOU MALL