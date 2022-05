Élections Législatives : La conférence des leaders s’active déjà dans sa campagne

Réunie ce lundi 23 Mai 2022, Bennoo Bokk Yaakaar et la Grande Majorité Présidentielle renouvelle, à l’unanimité, sa confiance à S.E.M. Macky SALL et le félicite pour sa démarche consensuelle, son souci constant d’équité, de transparence, d’unité et de cohésion de la Grande Majorité Présidentielle.

La Conférence des Leaders marque sa totale adhésion aux investitures en vue des législatives du 31 Juillet 2022 effectuées sous la direction de son Président, SEM Macky SALL. Les listes nationales et départementales proposées reflètent globalement la diversité politique et sociologique de notre coalition.

La Conférence des leaders note avec satisfaction l’esprit qui a guidé la confection de ces dernières et qui est marqué du sceau de l’équilibre et de l’efficacité.

C’est pourquoi, la Conférence des Leaders exhorte tous les responsables de Benoo Bokk Yaakaar, la Grande Majorité Présidentielle à poursuivre, dans l’unité et la ferveur, le travail en cours, les échanges, la sensibilisation et l’information pour raffermir notre unité et créer les conditions d’une victoire aux prochaines élections législatives. Notre pays, le Sénégal, déjà sur la rampe de l’émergence et du développement, dans le contexte particulièrement difficile que connaît le monde, a besoin d’une Assemblée nationale uniquement préoccupée par le bien-être des populations, dans la paix et la grandeur de la Nation.

En effet, une majorité confortable, solidaire de l’exécutif par sa capacité de contrôle de l’action gouvernementale, constitue un gage de stabilité institutionnelle et de succès des politiques publiques.

Forts de cette conviction, les leaders de la grande Coalition présidentielle appellent tous les responsables, militants et sympathisants, à accentuer le travail quotidien pour la sensibilisation l’organisation et la mobilisation des populations sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora, pour une victoire nette et claire, au soir du 31 Juillet 2022.

Dans cette perspective, la Conférence des Leaders approuve le plan de déploiement proposé par son Président, plan consistant principalement à la relance des missions d’écoute d’information et de remobilisation dans les 46 départements ainsi que la mise en place des Comités électoraux qui doivent être opérationnels et équitables, avec une bonne représentation des jeunes et des femmes.

Après les échanges sur la situation nationale et internationale, la Conférence des leaders salue les efforts du Gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, pour le soutien aux ménages avec des transferts directs à hauteur de 43 milliards de FCFA, la maitrise de l’inflation ainsi que la poursuite des politiques de promotion de l’emploi en faveur des jeunes et des femmes.

Dans le même élan, la Conférence des Leaders se félicite des accords conclus entre le gouvernement et les syndicats du secteur de la santé, après ceux noués avec les syndicats enseignants, comme les efforts consentis pour les forces de défense et de sécurité (FDS), dans le sens de l’amélioration continue des conditions de vie et de travail des agents du service public. Combinée avec les investissements conséquents dans ces différents secteurs, la stabilité en vue devrait renforcer davantage les performances de nos systèmes sanitaires et éducatifs et consolider celles de nos forces de défense et de sécurité (FDS) au bénéfice des populations.

Par ailleurs, la Conférence des Leaders salue l’engagement du Président de la République, S.E.M. Macky SALL, Président en exercice de l’Union Africaine, dans la quête de solutions aux crises qui secouent le monde aussi bien en Afrique que dans les autres continents, notamment celles qui opposent la Russie et l’Ukraine. La Conférence des Leaders se joint au Président de la République pour appeler tous les acteurs au dialogue qui seul constitue le moyen le plus efficace pour sortir de la crise. Aussi, la Conférence des Leaders soutient toutes les initiatives du Chef de l’Etat sénégalais pour un règlement pacifique des conflits.