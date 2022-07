Elections Législatives: Serigne Mbacké Ndiaye prédit 130 députés sur 165 pour BBY

A 72h des élections législatives du 31 juillet prochain, la Convergence Libérale et Patriotique, (CLP), a fait à la presse, hier, pour faire le bilan de la campagne électorale qui s’achève et d’autre part se projeter vers l’avenir. Selon Serigne Mbacké Ndiaye la coalition BBY aura une victoire explosive au soir du 31 juillet avec un nombre de 130 députés sur les 165.

Après avoir rendu un vif hommage aux agents de sécurité, Serigne Mbacké Ndiaye est revenu sur les discours de l’opposition qui pour lui est un amalgame. « Nous avons une certaine opposition qui fait dans l’amalgame, dans l’amateurisme et dans le manque d’expérience qui traduisent un manque total de connaissance du Sénégal et du sénégalais. La campagne nous a permis également de constater une vaste escroquerie politique montée par cette même opposition », a t il regretté. Selon lui, le discours de l’opposition axé sur les points suivants semble ignoré le rôle du député : Troisième mandat du Président Macky Sall; Légalisation de l’homosexualité au Sénégal et la cohabitation. Elle donne donc la preuve de son échec par rapport à sa tentative de discréditer le gouvernement et de diaboliser le Président Macky Sall aux yeux des sénégalais, a fustigé Serigne Mbacké Ndiaye.

Pour CLP l, c’est l’opposition avec l’aide de And Samm Djiko Yi qui font eux même la promotion e l’homosexualité. « S’agissant de la légalisation de l’homosexualité au Sénégal, l’opposition est aidée par l’organisation appelée And Samm Djiko Yi a qui il dit que si leur mission était de promouvoir l’homosexualité au Sénégal, ils l’ont réussi ». En l’à croire Serigne Mbacké Ndiaye et ses amis à ce qui concerne les résultats pour les élections à venir, en dehors de quelques départements comme celui de Dakar par exemple, Benno Bokk Yakaar est sûr de tout gagner et de se retrouver avec une majorité qui tourne autour de 130 Députés.

Dans ce sens, il a demandé à la prochaine Assemblée Nationale de prendre en charge trois questions qui sont pour lui essentielles. Il s’agit de ramener plus de sérénité dans le champ politique et rendre les rapports plus civilisés; de travailler à organiser toutes les élections la même année comme ce fut le cas dans le passé et en fin de trouver en accord parfait avec l’exécutif les moyens de donner aux sénégalais d’origine guinéenne dont les parents et souvent même les grands parents sont nés au Sénégal, la nationalité sénégalaise.

MADA NDIAYE