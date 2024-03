Elections Présidentielle 2024: Le candidat Pape Djibril Fall à Diourbel

Partager Facebook

En tournée dans la région de Diourbel, Pape Djibril Fall, candidat aux élections, se positionne comme le porte-parole de la jeunesse sénégalaise. Il déplore le phénomène de l’émigration clandestine et ses conséquences tragiques et s’engage à proposer des solutions concrètes pour retenir les jeunes en leur offrant des perspectives d’avenir dignes au Sénégal.

Le candidat Pape Djibril Fall était dans la région de Diourbel. Selon lui, sa «candidature est celle de la jeunesse. Tout ce qui se passe avec ce lot de mort dans l’émigration clandestine dans les eaux de mer et dans le désert ne nous honore pas. Nous sommes candidat pour régler définitivement la question de l’émigration, pour permettre aux jeunes sénégalais de mieux affirmer leur appartenance à ce grand pays, à ce grand peuple,… mais aussi de réussir au Sénégal, de pouvoir étudier et réussir ici et d’avoir un logement social».

Le journaliste candidat soutient, pour sa part, que la région de Diourbel souffre de l’absence d’industrialisation, du taux élevé de chômage mais également de l’absence d’autonomisation des femmes et du problème lié au développement du secteur primaire tel que le secteur agricole et l’élevage. «Si ces secteurs sont davantage pris en compte dans les politiques publiques, je pense que Diourbel peut trouver sa véritable voie pour le développement harmonieux». Le candidat Pape Djibril Fall qui a passé la nuit a Ndangalma, a conduit une caravane à Bambey et Diourbel.

À l’écoute des préoccupations locales, il pointe du doigt le déficit d’industrialisation et le haut taux de chômage qui accablent Diourbel, sans oublier la situation des femmes et les enjeux liés aux secteurs primaires comme l’agriculture et l’élevage. Pape Djibril Fall insiste sur la nécessité de prendre ces secteurs en compte pour stimuler le développement régional.

Son plaidoyer pour une politique publique plus inclusive rencontre un écho favorable parmi les électeurs.