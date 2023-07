Elections Présidentielles 2024: Macky a trouvé son remplaçant, il s’agit de…….

Même si le président Macky Sall n’ira pas à l’élection présidentielle de 2024, la mouvance présidentielle tient son champion. Et sans grande surprise, le choix de Macky SALL s’est porté sur la personne de l’un de ses plus fidèles lieutenants au sein de l’Alliance Pour la République (APR). Sauf changement de dernière minute, cet homme sera le «champion» qui va conduire les troupes de Benno dans la course de 2024.

Lundi dernier, Macky Sall a reçu ses alliés de Benno Bokk Yaakaar pour s’expliquer de son retrait de la course pour la prochaine présidentielle mais aussi désigner un dauphin. Selon la source, c’est après des débats houleux qu’il a pris sa décision mais, il a préféré gardé le suspens et normalement c’est ce vendredi que la décision va tomber.

Pour certains sénégalais, le premier ministre a cette capacité à fédérer toutes les forces de Benno car tout autre profil pris sera dans l’incapacité d’avoir cette union dont la mouvance présidentielle a besoin pour faire face à une opposition bien outillée et prête à tout pour déboulonner le «système».

Politiquement, Amadou Ba a tout l’arsenal qu’il faut pour faire face à l’opposition radicale. Et au cas où Ousmane Sonko arriverait à valider sa candidature, il aura devant lui un gros morceau car lui et Amadou Ba on partagé une autre vie. Mais même si Amadou Ba est le «champion» par défaut de Benno Bokk Yakaar, la donne peut changer au dernier moment car le cas d’Aminata Touré est une grande leçon pour tous les alliés du président.

Maintenant concernant le choix de Macky Sall , tous les esprits pensent à Amadou Ba qui a été Directeur des Impôts (2004), puis Directeur général des Impôts et Domaines (2006), Ministre de l’Economie et des Finances (2013), Ministre de l’Economie, des Finances, du Plan et du Budget, puis ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (2019-2020).