Élections Présidentielles : Awa Gueye lance la Campagne «2 millions de soutiens fermes pour 2024»

Awa Gueye, ancienne vice-présidente de la 13e Législature affiche de manière claire sa détermination. Elle s’est engagée dans la conception et la conduite d’une vaste campagne à l’échelle nationale, pour assurer au Président Macky Sall, deux millions de soutiens de citoyens et de citoyennes pour 2024.

L’objet de cette campagne 2 millions de soutien fermes est « de consolider et de renforcer les acquis au plan démocratique, économique, social, culturel et environnemental, réalisés par le Sénégal sous la présidence de Macky Sall depuis 2012 ».

Selon elle, la consolidation et le renforcement de ces acquis dans un environnement régional et international instable, voire insécure, est une « voie de salut pour les Sénégalais d’aujourd’hui et les générations futures ». Elle précise que « l’opportunité d’un second mandat du Président Macky Sall pour la période 2024-2029, est la voie la plus sûre pour le Sénégal pour maintenir le cap des importantes réalisations du Plan Sénégal Emergent (PSE) ».

La Campagne dite 2MS 2024 va cibler essentiellement les potentiels abstentionnistes. Il s’agira de les amener à exprimer leur intention et la matérialiser par un vote effectif en faveur du Président Macky Sall en 2024, « de sorte à apporter de la valeur ajoutée aux performances électorales actuelles de la Grande Coalition Benno Bokk Yakaar » a t-elle indiqué. Selon elle, la Campagne 2MS 2024, tient compte du fait que « des millions de Sénégalais et de Sénégalaises votent en faveur de la Coalition BBY et de son leader le Président Macky Sall, mais des millions de Sénégalais et de Sénégalaises sont encore astreints à l’absention pour des contraintes qu’il faudra identifier et surmonter »