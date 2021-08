Électrification rurale : Les villages de Keur Massar Ba, Diagne Walo et Keur Thierno (Nioro du Rip) aperçoivent enfin la lumière…

Les populations des villages de Keur Massar Ba, Diagne Walo et Keur Thierno peuvent maintenant afficher le sourire. Longtemps plongés dans les lumignons des lampes tempêtes et /ou des bougies, les habitants de ces trois (3) patelins situés dans la Commune de Keur Maba (dép.de Nioro du Rip) viennent de voir une de leurs vieilles doléances satisfaite par le régime du Président de la République Macky Sall ce, à travers le Directeur Général de la SENELEC, Papa Demba Bitèye. Hier, la mise en œuvre et les premiers coups d’éclairage des lampadaires ont été faits par des éléments de la SENELEC en compagnie d’ Abdou Ndiaye , responsable politique du parti présidentiel au niveau de la Commune de Keur Maba. Ce dernier,candidat déclaré à la Mairie de cette localité a, au nom de toutes les populations bénéficiaires, témoigné sa gratitude et adressé ses sincères remerciements au Chef de l’Etat, au DG de la SENELEC, au PDG de Herselec qui avait en charge les travaux, mais aussi,au DG du PUDC, M.Cheikh Diop. Au cours de la cérémonie, Abdou Ndiaye a été accueillis par une foule des grands jours. Ils promettent de soutenir sa candidature lors des prochaines élections municipales de Janvier 2022.