Électrification Rurale: Senelec et Weldy Lamont signent un accord

Dans le cadre du programme d’accès universel à l’électricité fixé par l’État du Sénégal à l’horizon 2025, Senelec et Weldy Lamont ont signé hier un accord de financement pour l’électrification de 500 localités.

Pour réaliser ces importants projets d’électrification prioritaires, l’Etat du Sénégal et Senelec ont sollicité le concours de financements auprès des Partenaires Techniques et Financiers. D’après le Directeur de la Senelec, Pape Demba Biteye, la signature de convention de partenariat avec le groupe américain Weldy Lamont pour la réalisation de différents projets vise à électrifier plusieurs zones du pays. A l’en croire, le projet consiste à la fourniture, au transport, à la construction de lignes et à l’électrification de localités. En outre, le projet assurera, dans son périmètre, les branchements des clients sur le réseau basse tension ainsi que l’installation intérieure domestique des ménages. Un système de réseau « mini-grid solaire » sera installé au niveau des villages isolés, éloignés du réseau existant.

La réalisation du projet permettra d’augmenter le taux d’électrification des ménages ruraux et péri urbaines, de participer à l’atteinte de l’objectif d’accès universel à l’électricité en 2025 avec un taux de 100% ; d’avoir une meilleure souplesse d’exploitation; de sécuriser l’alimentation des clients et de développer les ventes de Senelec. «Il est évidemment question de promouvoir l’innovation; et ce projet est innovant et prend en compte une préoccupation majeure du chef de l’État et du gouvernement. Il permettra d’intégrer davantage d’énergies renouvelables dans notre parc pour rendre notre environnement plus résilient tout en répondant aux attentes des populations péri urbaines et rurales », dit-il.

Pour l’Ambassadeur des Etats-Unis, Michael Raynor, leurs efforts conjoints visent la promotion et la prospérité pour soutenir et faciliter le commerce et les investissements du secteur privé. L’expansion de l’activité du secteur privé américain au Sénégal aide à atteindre les objectifs de développement. “Ces liens importants font de l’accord que nous célébrons un jalon important non seulement pour Weldy-Lamont et SENELEC, mais aussi pour les États-Unis et le Sénégal”, précise le diplomate.

L’accès à une énergie fiable reste un défi important pour le développement, lequel défi entrave la croissance et la productivité. Ensemble, Weldy-Lamont et SENELEC fourniront une électricité fiable aux zones rurales, ce qui va transformer la vie de nombreux Sénégalais. Il est à noter que les États-Unis et le Sénégal investissent ensemble six cent millions de dollars par le biais du deuxième Millennium Challenge Compact, pour améliorer la distribution d’électricité et accroître l’accès à l’énergie.