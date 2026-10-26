Elève atrocement tuée à Podor : pourquoi son amant, en fuite, est-il considéré comme le présumé meurtrier ?

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A Podor, une ville située au nord du Sénégal, comme l’avait déjà écrit PressAfrik le dimanche 25 octobre, une jeune fille a été cruellement tuée. Son corps a été retrouvé ligoté, dans un sac, au sein d’une maison abandonnée, au quartier Lao Demba.

Dans son édition de ce lundi 26 octobre, Libération révèle que la Section de Saint-Louis a identifié et continue de traquer le présumé meurtrier. La défunte, quant à elle, est identifiée sous le nom d’Aminata Sy (17 ans), et connue comme une «brillante élève de Terminale au lycée de Podor», alors qu’elle résidait chez son tuteur D. Baal, au quartier Souima. Elle rentrait néanmoins les weekends chez ses parents à Ngaoulé.

«Le corps sans vie et les chaussures de la victime ont été trouvés dans un sac de riz dont le bout était attaché par un fil de couleur noire. Aminata Sy avait la main droite ligotée à ses pieds par un tissu. Un tissu de couleur noire était attaché sur son visage. Des traces de sang, par arme blanche, étaient visibles sur son cou et laissent penser qu’elle a été égorgée après avoir été ligotée», a précisé Libération.

Le présumé meurtrier en fuite a été identifié. Il s’agirait de Karamo Cissé Ndiaye dit Abdou Karim Ndiaye (35 ans), sous le coup d’une opposition et d’un avis de recherche nationale. D’ailleurs, le sac avec le cadavre de la victime a été découvert derrière la maison contiguë à celle où le suspect prenait une chambre en location. Plus déterminant encore, une perquisition de la chambre a conduit à la découverte du sac d’écolier d’Aminata Sy et de la puce de son téléphone.

L’enquête de voisinage a révélé que Karamo Cissé Ndiaye, qui sortait avec la victime, avait demandé mariage Aminata Sy mais les parents de cette dernière avaient refusé. D’ailleurs, il avait essayé faussement de faire croire au père d’Aminata Sy qu’il vivrait à Dubai. Or, selon son bailleur, le mis en cause serait originaire de Touba et se rendait fréquemment en Mauritanie.