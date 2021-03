Eliminatoires Can: La liste d’Aliou Cissé

Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a dévoilé, ce mercredi, sa liste de 26 joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des qualifications de la CAN Cameroun 2021. Trois binationaux sont venus en renfort.

Liste des 26 joueurs convoqués:

Gardiens (3) : Edouard Mendy, Chelsea FC (Angleterre), Alfred Gomis, Stade de Rennes (France) et Bingourou Camara, RC Strasbourg (France).

Défenseurs (9) : Abdoulaye Seck, Royal Antwerp (Belgique), Ousseynou Ba, Olympiakos (Grèce), Kalidou Koulibaly, Naples (Italie), Cheikhou Kouyaté, Crystal Palace (Angleterre), Pape Abou Cissé, AS Saint-Etienne (France), Abdou Diallo, Paris Saint-Germain (France), Youssou Sabaly, Bordeaux (France), Saliou Ciss, AS Nancy (France) et Fodé Ballo Touré, AS Monaco (France)

Milieux (6) : Idrissa Gana Guèye, Paris Saint-Germain (France), Moustapha Name, Paris FC (France), Franck Kanouté, Cercle Bruges (Belgique), Krépin Diatta, AS Monaco (France), Nampalys Mendy, Leicester City FC (Angleterre) et Papa Matar Sarr, FC Metz (France).

Attaquants (8) : Ismaïla Sarr, Watford FC (Angleterre), Sadio Mané, Liverpool FC (Angleterre), Boulaye Dia, Reims FC (France), Youssouph Badji, Club Bruges (Belgique), Famara Diédhiou, Bristol Rovers FC (Angleterre), Keita Diao Baldé, Sampdoria (Italie), Mbaye Diagne, West Bromwich Albion (Angleterre) et Mame Baba Thiam, Fenerbahçe SK (Turquie).