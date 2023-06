Emeutes et Drames au Sénégal: Si loin du pays, Karim Wade si proche et préoccupé des évènements

La situation très tendue au Sénégal ces derniers jours ne laisse pas sans voix Karim Wade. En effet, comme la plupart des voix autorisées qui se sont levées pour calmer la terreur, depuis Qatar, l’ancien ministre d’Etat a manifesté ses préoccupations et se dit bouleversé par les événements qui ont causé la mort de seize (16) jeunes suite au verdict du 1er juin dernier.

C’est à travers un message adressé à la population sénégalaise que l’ancien ministre du ciel et de la terre s’est montré affectif et attentionné par tout ce qui se passe dans son pays, malgré son état d’exil depuis le 24 juin 2016. Il se dit également mieux placé pour en parler, car ayant été « le premier homme politique à subir dès 2012, les conséquences de la volonté du régime actuel d’éliminer toute forme d’opposition », lit-on du message de Karim Wade sur la situation au Sénégal.

Après avoir montré son état d’anxiété par rapport à la situation actuelle, Karim Wade d’alerter sur une potentielle impasse : « Après ces jours d’émeutes et leurs cortèges de drames, il est urgent que chacun prenne conscience que nous risquons d’être entraînés dans une impasse qui peut être fatale au Sénégal. Ayant été emprisonné arbitrairement pendant trois ans par une justice instrumentalisée, puis exilé loin des miens et de mon pays, je suis bien placé pour dire au Président de la République Macky SALL et à Ousmane SONKO que l’oppression et la violence ne peuvent conduire qu’à des échecs », prévient-il.

En outre, étant bouleversé par les évènements qui ont causé la mort de seize (16) jeunes sénégalais, Wade fils a présenté ses condoléances aux familles dévastées : « Je joins mes pensées à celles de tous nos compatriotes pour leur présenter mes condoléances les plus émues. Je souhaite également un prompt rétablissement aux centaines de blessés. Je comprends le désarroi, le désespoir de ces jeunes, que la situation économique et sociale du pays privé de toute activité et de toutes perspectives d’avenir. Je suis consterné par les dommages énormes infligés à notre économie, à nos infrastructures, à notre tissu social, et par le saccage des universités, qui a laissé des milliers d’étudiants sans accès à l’éducation », se désole-t-il. Par ailleurs, le candidat déclaré du PDS à la présidentielle de 2023 s’est penché vers la classe politique, du côté des destructeurs et des FDS afin de leur faire comprendre à tour de rôle que la violence n’est pas une solution : « Mon appel s’adresse également à toute la classe politique, qui a la responsabilité de privilégier le respect des institutions, le dialogue et la concertation. Je demande solennellement à tous ceux qui sont tentés par des excès de revenir à la raison. Je pense notamment aux manifestants dont les violences et les actes de vandalisme ne font que nuire à notre pays. Je demande aux forces de sécurité et de défense de proscrire tout recours injustifié à la force.

La violence n’est jamais une solution durable », relève Karim Wade. Comme solution susceptible d’apaiser les guéguerres politiques au Sénégal et diminuer les ardeurs et les conjonctures sociales, le candidat déclaré du PDS de rappeler que l’union fait la force et c’est uniquement dans celle-ci que le Sénégal peut prospérer : « Nous ne laisserons pas notre République s’effondrer dans des divisions artificielles et dans une discorde sans espoir. Notre peuple saura se ressaisir.

L’unité, le progrès et la paix vaincront avec la liberté. Je voudrais, chers compatriotes, vous demander de faire preuve de retenue, de sagesse et de respect mutuel. Nous sommes un grand peuple, fier, uni par une riche culture, partageant une histoire commune. Nous ne pouvons répondre à leurs exigences en nous dressant violemment les uns contre les autres, en créant des divisions artificielles et en attisant les flammes de la discorde. Il nous faut savoir rester ensemble dans l’unité, la solidarité, le respect de l’état de droit et de la démocratie », conclut Karim Wade dans son message.