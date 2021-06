Emploi des jeunes et des femmes: Anprovs joue sa partition

Donner un travail décent à des milliers jeunes et femmes qui s’exercent dans le secteur de l’élevage, c’est l’objectif que se fixe l’association des professionnels de la viande et du bétail du Sénégal (Anprovs).

Pour parvenir, ladite association a démarré hier une série de formation des formateurs en embouche bovine, ovine et caprine, au profit des acteurs jeunes et femmes de la filière bétail- viande de 46 départements du Sénégal. Bénéficiant de l’appui financier de la coopération Suisse de la Confédération des fédérations de la filière bétail et viande de l’Afrique de l’ouest (Confenabv) et de l’appui technique du ministère de l’élevage, ces formations vont permettre aux participants d’améliorer leur cadre de travail. Mais, surtout ,d’avoir suffisamment d’outils pour préparer les animaux domestiques durant la période de soudure afin stabiliser le prix de la viande.

Selon le président de l’Anprovs Mamadou Doudou Fall, leur structure a toujours inscrit ses activités dans une dynamique de développer le secteur de l’élevage au sens du large. Aussi, informe-t-il « au terme de notre série de formation, nous allons vers la création de prés de 1125 fermes d’embouche dans les 46 départements du Sénégal). Ce qui correspond ajoute-t-il de 20 à 30 fermes d’embouches bovine, ovine et caprine dans chaque département ».

Ce, projet mentionne le président de l’Anprovs a impliquer la création de centaines d’emplois directs et milliers d’emplois indirects. Fatoumata Kane, une des récipiendaires estime que le projet est bénéfique pour eux, car, il va leurs permettre d’augmenter leurs gains et de fournir aux clients des produits de qualité. « Nous avons toujours évoluer dans le secteur de l’élevage, seulement, à l’heure actuelle, il urge que tout le monde transit vers la modernité » avoue-t-elle.

Visiblement très séduit par ledit programme, le représentant du ministre de l’Elevage, Docteur Ousseynou Sakho a soutenu que cette initiative est en phase avec la politique de création d’emploi des jeunes de l’Etat. Et par conséquent, il invite l’Anprovs à se rapprocher les structures financiers misent en place par de gouvernement pour accompagner les projets des jeunes, notamment, la Der, le fongip entre autres.

Dr Sakho se dit très satisfait par le mode d’évolution progressif du l’Anprovs qui tente d’offrir à la population l’accès à moindre cout de la viande et bétails de qualité.