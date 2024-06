Encombrement des Voies publiques, Insécurité routière :Le Directeur de la Police reçoit de nouvelles directives

Partager Facebook

Les cas d’agression, l’encombrement des rues et des voies publiques, ainsi que l’insécurité routière, nécessitent des réflexions approfondies pour enrayer ces fléaux. Le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, engage le nouveau directeur de la police à intensifier aussi la lutte contre la criminalité transfrontalière, la migration irrégulière, le trafic de drogue, entre autres, en promouvant les bonnes pratiques. C’est un indicateur très important pour le nouveau régime, a fait savoir Jean Baptiste Tine à Mame Seydou Ndour.

Le ministre de l’Intérieur, qui installait le nouveau directeur de la police ce jeudi, est revenu sur les enjeux nationaux de développement et de sécurité, ainsi que sur les autres attentes légitimes de la population. Il a déclaré : « Il faut réfléchir ensemble sur trois problématiques majeures de notre société : les cas d’agression à main armée, l’encombrement des voies publiques et l’insécurité routière qui menace notre vivre-ensemble.

À cet effet, de profondes réflexions doivent être menées avec tous les acteurs concernés afin d’aboutir à des solutions structurantes et durables pour enrayer ces fléaux qui polluent nos villes et villages et perturbent notre aspiration à une société paisible dans un cadre de vie assaini. »

Jean Baptiste Tine a appelé l’inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, nouveau directeur de la police nationale distingué partout au Sénégal ainsi qu’à l’international d’engager à poursuivre dans cette voie de l’excellence afin de hisser son top management vers plus d’efficience pour que la police nationale offre la pleine mesure de ses capacités et de son potentiel, dans une communauté des forces de défense et de sécurité au service exclusif de la meilleure protection du Sénégal, des Sénégalais et de leurs biens. Aussi, « je vous demanderai d’intensifier la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la criminalité transnationale organisée, l’immigration irrégulière, le trafic de personnes et de drogue, entre autres. »