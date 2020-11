Enfantactu, un nouveau site pour les enfants

Le site www.Enfantactu.com enrichit le paysage médiatique C’est une tribune dédiée à tous les acteurs. Principalement, les enfants et les jeunes qui portent le combat pour la protection et la restauration de la dignité des enfants au Sénégal et en Afrique. www.Enfantactu.com est un site d’alerte sur tout les manquements à la réalisation des droits de l’enfant.

Les médias sont essentiels pour rendre visible des thématiques souvent peu couvertes. Le site, consacré aux enfants, place ainsi le curseur sur cette catégorie sociale très fragile. Compte tenu de cette fragilité, elle est en proie à toutes sortes de violations. En outre, la tranche sociale ainsi considérée demeure souvent mal représentée dans les médias qui n’en ont qu’une vue parcellaire. Les enfants vivent dans une certaine précarité si ce n’est dans une précarité certaine. Les discours officiels des représentations, des chancelleries ou des pouvoirs publics altèrent la perception que le monde adulte devrait avoir de l’univers juvénile. EnfantActu cherche à briser cette chaine d’indifférence par la conception d’une politique éditoriale qui promeut la vie des enfants, ouvre les yeux sur les menaces qui se présentent et cerne les problématiques susceptibles de transformer le rapport entretenu vis-à-vis des enfants

La conjoncture sociopolitique a été émaillée d’incidents, d’accidents et de mésaventures ayant frappé les enfants. Très peu d’adultes plaident correctement la cause des enfants. Leur fragilité évolue en précarité. La faillite des encadrements ouvre une fenêtre d’incertitudes qui expose davantage ces jeunes encore adolescents. Le côté sensationnel de leur vie fait les choux gras de la presse et ravit les publics si friands de sang, de larmes et de déviances sociétales. EnfantActu prend le contrepied de cette option. Le site, qui sera aussi une plateforme, fournit une information juste, documentée, susceptible de fouetter les imaginaires collectifs. Les droits de l’Enfant sont protégés par des textes juridiques internationaux et nationaux.