Enquête: Une femme enceinte ou un nouveau-né meurt toutes les 7 secondes, selon l’OMS

Les progrès mondiaux dans la réduction des décès prématurés de femmes enceintes, de mères et de bébés stagnent depuis huit ans en raison de la diminution des investissements dans la santé maternelle et néonatale, selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publié mardi.

Le rapport, intitulé « Améliorer la santé et la survie de la mère et du nouveau-né et réduire la mortinaissance », montre que les progrès dans l’amélioration de la survie stagnent depuis 2015, avec environ 290.000 décès maternels chaque année, 1,9 million de mortinaissances – des bébés qui meurent après 28 semaines de grossesse – et 2,3 millions de décès de nouveau-nés, au cours du premier mois de la vie.

Le rapport indique que plus de 4,5 millions de femmes et de bébés meurent chaque année pendant la grossesse, l’accouchement ou les premières semaines après la naissance, ce qui équivaut à un décès toutes les sept secondes, principalement de causes évitables ou traitables si des soins appropriés étaient disponibles. La nouvelle publication a été présentée lors d’une conférence mondiale au Cap, en Afrique du Sud.

Des systèmes de santé sous pression

La pandémie de COVID-19, la montée de la pauvreté et l’aggravation des crises humanitaires ont intensifié les pressions sur des systèmes de santé surchargés. Seul un pays sur 10 (sur plus de 100 ayant fait l’objet d’une enquête) déclare disposer de fonds suffisants pour mettre en œuvre ses plans actuels. Selon la dernière enquête de l’OMS sur les effets de la pandémie sur les services de santé essentiels, environ 25% des pays signalent encore des perturbations continues des soins et services vitaux pendant la grossesse et postnatals pour les enfants malades.

« Les femmes enceintes et les nouveau-nés continuent de mourir à des taux inacceptablement élevés dans le monde, et la pandémie de COVID-19 a créé de nouveaux revers pour leur fournir les soins de santé dont ils ont besoin », a déclaré le Dr Anshu Banerjee, Directeur de la santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente et du vieillissement à l’OMS. « Si nous souhaitons voir des résultats différents, nous devons faire les choses différemment. Des investissements plus nombreux et plus intelligents dans les soins de santé primaires sont désormais nécessaires pour que chaque femme et chaque bébé, où qu’ils vivent, aient les meilleures chances de santé et de survie ».

Se battre pour la vie

Les pertes de financement et le sous-investissement dans les soins de santé primaires peuvent dévaster les perspectives de survie. Par exemple, alors que la prématurité est désormais la principale cause de tous les décès d’enfants de moins de cinq ans dans le monde, moins d’un tiers des pays déclarent disposer d’un nombre suffisant d’unités de soins néonatals pour traiter les bébés petits et malades.

Dans les pays les plus touchés d’Afrique subsaharienne et d’Asie centrale et méridionale, les régions les plus touchées par les décès néonatals et maternels, moins de 60% des femmes bénéficient de quatre contrôles prénatals sur les huit recommandés par l’OMS.