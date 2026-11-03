Enseignement supérieur : Accord entre le ministère et les PATS sur l’indemnité de logement

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Les revendications des personnels administratifs, techniques et de service (PATS) des universités publiques et des centres des œuvres universitaires connaissent une avancée importante. Dans un communiqué rendu public, ce lundi 2 novembre, la Fédération nationale des syndicats du PATS a annoncé la conclusion d’un protocole d’accord avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Cette annonce fait suite à une rencontre tenue ce lundi 2 novembre 2026 entre les responsables syndicaux et le ministre de tutelle. Au terme des échanges, les deux parties sont parvenues à un accord sur la généralisation de l’indemnité de logement au profit des PATS.

Le communiqué précise que la Fédération a déjà signé sa partie du protocole. Les Chefs d’Établissements signeront à leur tour la leur pour finaliser le processus.

Selon les termes de l’accord, la mesure prend effet le 1er décembre 2026 et sera payée à la fin du mois de décembre 2026.

Une cérémonie d’approbation réunissant l’ensemble des acteurs concernés sera organisée. La date sera communiquée ultérieurement.

Saluant la mobilisation, la discipline et la détermination des militants, qui ont permis cette avancée majeure, la fédération dit toutefois rester « vigilante quant au respect scrupuleux des engagements pris ». Elle invite également l’ensemble des travailleurs à rester « unis et soudés » jusqu’à la concrétisation de l’accord.