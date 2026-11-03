Guédiawaye : Abdoul Aziz Zoumarou maintient le cap vers la mairie

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Abdoul Aziz Zoumarou , chargé de communication de PASTEF Guédiawaye, a réaffirmé son ambition de briguer la mairie de Guédiawaye lors des prochaines élections locales. Il explique que cette ambition, mûrie depuis 2022, repose sur plusieurs années d’échanges avec les populations, les jeunes et les associations de femmes, ainsi que sur une analyse de la gestion municipale et des besoins réels de la commune.

Réagissant à la déclaration de candidature d’Alpha Ba, Coordonnateur départemental Pastef Guediawaye , Abdoul Aziz Zoumarou dit respecter sa démarche tout en maintenant intact son engagement. Il rappelle que les instances compétentes de PASTEF auront la responsabilité de départager les candidatures sur la base de critères clairs. Pour lui, l’essentiel reste de proposer une nouvelle vision pour Guédiawaye, avec une équipe déterminée à transformer concrètement le quotidien des populations, au-delà des ambitions personnelles et des positions politiques.