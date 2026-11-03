Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-191-generic #201-Ubuntu SMP Fri Aug 7 18:39:04 UTC 2026 x86_64
Breaking News
Screenshot 20261103 135959

Guédiawaye : Abdoul Aziz Zoumarou maintient le cap vers la mairie

3 novembre 2026 Actualité

 

Abdoul Aziz Zoumarou , chargé de communication de PASTEF Guédiawaye, a réaffirmé son ambition de briguer la mairie de Guédiawaye lors des prochaines élections locales. Il explique que cette ambition, mûrie depuis 2022, repose sur plusieurs années d’échanges avec les populations, les jeunes et les associations de femmes, ainsi que sur une analyse de la gestion municipale et des besoins réels de la commune.

Réagissant à la déclaration de candidature d’Alpha Ba, Coordonnateur départemental Pastef Guediawaye , Abdoul Aziz Zoumarou dit respecter sa démarche tout en maintenant intact son engagement. Il rappelle que les instances compétentes de PASTEF auront la responsabilité de départager les candidatures sur la base de critères clairs. Pour lui, l’essentiel reste de proposer une nouvelle vision pour Guédiawaye, avec une équipe déterminée à transformer concrètement le quotidien des populations, au-delà des ambitions personnelles et des positions politiques.

Vérifier aussi

AMADOU BA

Affrontement à l’Assemblée sur le rapport de la LFR 2026 : Amadou Bâ brandit la « VAR » face aux contestations du gouvernement

    En réponse au gouvernement qui accusait la Commission des finances d’avoir truffé son …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved