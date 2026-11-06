Épidémie de TIAC à Kébémer : le nombre de cas grimpe à 548, le ministère de la Santé rassure sur l’état des patients

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L’épidémie de syndrome digestif aigu, suspectée d’être liée à une toxi-infection alimentaire collective (TIAC), continue de progresser dans le district sanitaire de Kébémer, dans la région de Louga. Dans son point de situation publié ce 6 novembre 2026 à 10 h 30, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique fait état de 548 cas notifiés sur neuf sites sanitaires, soit une hausse de 65 cas par rapport au bilan du 5 novembre.

Malgré cette augmentation du nombre de personnes touchées, la situation sanitaire reste stable. Selon les autorités sanitaires, aucun cas grave ni décès n’a été enregistré à ce jour. Seuls trois patients sont actuellement placés en observation, tandis que les autres personnes affectées bénéficient d’une prise en charge adaptée.

Pour déterminer l’origine de cette flambée de cas, des investigations sont en cours sur le terrain. Des équipes conjointes de la Direction régionale de la Santé de Louga et de la Direction de la Prévention, en collaboration avec les équipes sanitaires locales, sont mobilisées afin d’identifier les éventuelles sources de contamination et de mieux comprendre les circonstances de survenue de l’épidémie.

En parallèle, le ministère poursuit les efforts visant à garantir la continuité de la prise en charge des malades. Des actions de sensibilisation sont également renforcées auprès des populations, notamment sur le respect des règles d’hygiène alimentaire et hydrique, en collaboration avec les autorités administratives.

Face à l’évolution de la situation, les autorités sanitaires appellent les populations à redoubler de vigilance et à respecter les recommandations sanitaires. Elles invitent toute personne présentant des symptômes tels que des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales ou de la fièvre à se rendre sans délai dans la structure de santé la plus proche.

Le ministère assure enfin que le suivi épidémiologique se poursuit afin de surveiller l’évolution de la situation et de prendre, au besoin, les mesures nécessaires pour contenir cette épidémie.