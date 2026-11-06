Les exportations sénégalaises plongent : Le pétrole et le gaz en perte de vitesse, l’or sauve la mise

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Les exportations sénégalaises, qui étaient dans une belle dynamique, piquent du nez. Au mois de septembre 2026, elles se sont chiffrées à 566 milliards de FCFA contre 711,1 milliards de FCFA en août, soit une diminution de 20,4 %. L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a expliqué les raisons de cette contre-performance.

Dans son bulletin mensuel du commerce extérieur, elle évoque notamment le recul des exportations de pétrole brut, passées de 206,7 milliards en août à 123,3 milliards en septembre. Les ventes de gaz naturel liquéfié ont également baissé, passant de 28,4 milliards à 17,3 milliards sur la même période. Même tendance pour les phosphates, dont les exportations se sont effondrées à 200 millions de FCFA, contre 6,7 milliards en août.

L’or tire son épingle du jeu avec une belle progression

Les exportations d’or, quant à elles, sont sorties du lot. Elles ont progressé pour atteindre 127,5 milliards de FCFA en septembre, contre 109,8 milliards de FCFA au mois d’août. Les conserves et le ciment hydraulique ont également enregistré de bonnes performances.

Comparées au mois de septembre 2025, les exportations progressent de 34,5 %. Leur cumul à fin septembre 2026 atteint 5 103,5 milliards de FCFA, contre 4 097,6 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une progression de 24,6 %.

Quant aux importations de biens, elles se sont chiffrées à 595,6 milliards de FCFA en septembre. Elles s’élevaient à 551,1 milliards au mois précédent, soit une progression de 8,1 %. Cette évolution est due, entre autres, à la hausse des achats de pétrole brut, qui ont atteint 53 milliards de FCFA, alors qu’ils étaient quasiment inexistants en août.

Une balance commerciale globalement excédentaire

Par rapport au mois de septembre 2025, les importations affichent une progression de 18,5 %. Leur cumul à fin septembre 2026 atteint 5 047,4 milliards de FCFA, contre 5 224,5 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une régression de 3,4 %.

Au mois de septembre 2026, le solde de la balance commerciale s’établit à -29,5 milliards de FCFA, contre +160 milliards le mois précédent. Toutefois, le cumul du solde à fin septembre 2026 ressort excédentaire à +56 milliards de FCFA, contre un déficit de 1 127 milliards de FCFA à la même période en 2025.