Espace Schengen : le Sénégal reste banni Le Sénégal est toujours banni de l’espace Schengen. C’est en tout cas ce qu’il ressort d’une réactualisation de la liste des pays autorisés à voyager vers les pays de l’Union Européenne, le 30 juillet dernier. En effet, le Conseil de l’Europe a réexaminé la liste des pays à l’égard desquels ses États membres devraient progressivement lever les restrictions de déplacement aux frontières extérieures sur la base des critères et conditions énoncés dans la recommandation, lit-on dans un communiqué disponible sur le site du Conseil de l’Union européenne (Ue).

Mais il se trouve que le Sénégal n’en fait toujours pas partie. En plus clair, les pays autorisés sont: Australie, Canada, Géorgie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay et la Chine, sous réserve de confirmation de la réciprocité.

A noter, par ailleurs, que "les résidents d'Andorre, de Monaco, de Saint-Martin et du Vatican devraient être considérés comme des résidents de l'Ue aux fins de cette recommandation", selon le Conseil de l'Europe.

