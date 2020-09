A member of Charles de Gaulle airport personnel wears a protective face mask and visor in Terminal 2 of Charles de Gaulle international airport in Roissy, north of Paris, Thursday, May 14 2020. France began a gradual easing of its lockdown measures and restrictions amid the COVID-19 pandemic. (Ian Langsdon, Pool via AP)

Espace Schengen: L’UE garde ses frontières fermées à cause du Magal L’Union européenne maintient la fermeture de ses frontières avec le Sénégal. Avec la décrue de la courbe épidémiologique notée depuis quelque temps au Sénégal, nombreux sont les acteurs qui attendaient un retour à la normale au niveau des vols aériens avec les pays de l’espace Schengen. Mais, ils devront prendre leur mal en patience, même si le Sénégal était très proche d’une réouverture. Selon des sources de iRadio (90.3), les ’’27’’ ont maintenu la suspension des vols à cause de la célébration du Grand Magal de Touba, prévu le 6 octobre 2020. En terme clair, l’Union européenne se veut prudente. Et elle compte suspendre sa décision à l’issue du Magal pour mieux apprécier la situation de la maladie. Partager Facebook

