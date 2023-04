Pour être relativement un bon attaquant, il faut être efficace devant le but. Il va falloir développer sa finition, pourquoi parce que le poste de buteur, le poste d’attaquant autrement dit, c’est le poste où on est censé mettre le plus de buts dans l’équipe. C’est donc le joueur qu’on considère comme une machine à buts, comme un tueur. Et donc pour qu’il soit considéré comme tel, il doit réellement être efficace devant le but, en concrétisant le plus d’actions possibles, peu importe la situation. Et bien, Omar Abdoulaye Niang remplit bien ses qualités.

Auteur de 19 buts toutes compétitions confondues, dont 12 en Coupe du Sénégal et 7 en championnat, 6 passes décisives en 18 matchs joués, Malaw comme on l’appelle risque d’être l’un des joueurs à suivre des prochaines saisons. Seulement 21 ans pour un attaquant qui possède une très belle marge de progression. Il ne fait que monter en puissance ces dernières saisons, et on se demande bien où il va pouvoir s’arrêter. Durant cet exercice, il s’est encore montré efficace devant les buts. Des statistiques hallucinantes, qui font déjà de lui l’un des meilleurs réalisateurs du sÉNÉGAL.

Un deuxième point qui est en lien avec le premier, est que Niang sait jouer des deux pieds. Ce qui est bon atout chez un attaquant. En effet, jouer des deux pieds facilite la vie à l’attaquant. Peu importe d’où la balle arrive, peu importe comment elle arrive, peu importe la situation, lui il arrive à réussir à faire face à ces situations, peu importe qu’il utilise son pied faible ou qu’il utilise son pied fort. il a compris que l’objectif pour être un bon attaquant c’est de bien développer ses deux pieds. Afin de pouvoir s’améliorer en terme de finition.

Formé à l’Académie Darou Salam, l’excellent attaquant du club des Espoirs de Guédiawaye est à suivre absolument pour la prochaine saison et sera sans l’un des joueurs les plus convoités des grands du sénégal et de la sous région. .