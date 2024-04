États-Unis : Des dizaines de milliards de cigales vont sortir de terre aux États-Unis

Partager Facebook

Les États-Unis se préparent à la plus grande invasion de cigales depuis 200 ans. Plusieurs espèces de cigales enterrées depuis des dizaines d’années terminent leur cycle en même temps, ce qui va donner lieu à une invasion exceptionnelle d’ici un mois ou deux.

Chaque année, des millions de cigales envahissent l’est et le sud des États-Unis, comme à Chicago, Nashville, Atlanta et parfois New York. Mais en 2024, l’université du Colorado annonce que ce sont des dizaines de milliards de cigales qui vont sortir de terre entre le mois de mai et de juin. Car si certaines cigales sortent de terre chaque été, ce n’est pas le cas d’autres espèces, dont les œufs restent enfouis des années avant que les insectes émergent.

Deux sous-espèces vont achever leur cycle, de respectivement 13 et 17 ans, en même temps, cette année. Ces cigales périodiques feront surface de manière très bruyante, en chantant, dès lors que la température du sol atteindra 17 à 18 °C, d’où le fait que tous les États américains ne seront pas concernés en même temps. Une fois sorties de terre, ces cigales ne vont vivre que quelques semaines dans l’unique but de se reproduire.

Une invasion tout à fait inoffensive

La dernière fois qu’une telle invasion s’est produite aux États-Unis remonte à 1803. 15 États sont alors concernés : l’Alabama, l’Arkansas, la Géorgie, l’Illinois, l’Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, la Caroline du Nord et du Sud, l’Oklahoma, le Tennessee et la Virginie.

Les cigales n’ont aucune peur des humains et n’hésitent pas à rentrer dans les vêtements et à se poser dans les cheveux. L’université du Colorado précise qu’il n’y a aucune crainte à avoir et que cette invasion naturelle est inoffensive, pour les humains comme pour les cultures. Au contraire, elle fera le bonheur des oiseaux et des rongeurs qui les mangent. Les cadavres des cigales qui n’ont pas été dévorés retomberont au sol et feront un formidable engrais pour les plantes.