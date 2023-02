Ethiopie : L’opposant Eskinder Nega est libre

Le journaliste et dissident éthiopien Eskinder Nega a été libéré de prison. Remis en liberté deux jours après son arrestation dans la région d’Amhara au nord de l’Ethiopie, la principale figure de l’opposition avait été arrêté par des forces de sécurité vendredi soir, avant d’être transféré dans une prison de Bahir Dar, la capitale régionale.

Dans un communiqué, le parti d’opposition Balderas qu’Eskinder Nega a fondé et dirigé jusqu’en juillet dernier, a déclaré que le dissident n’était pas visé par une accusation criminelle, ne figurait sur aucune liste de personnes recherchées et qu’il ne faisait pas non l’objet d’une convocation au tribunal.

Eskinder Nega a été emprisonné à plusieurs reprises sous les différents gouvernements qui se sont succédé au pouvoir de l’Ethiopie. Il a été gracié et libéré de prison en janvier 2022 aux côtes d’autres activistes et dirigeants politiques après avoir passé 18 mois derrière les barreaux.

Le parti d’opposition Balderas n’a remporté aucun siège lors des élections générales en Ethiopie en 2021.