Ëttu Ndaw Yi : Karim Fofana et le DG de l’ASPT face à la jeunesse de Sicap Liberté 6

Ëttu Ndaw Yi : Karim Fofana et le DG de l’ASPT face à la jeunesse de Sicap Liberté 6

La plateforme « Ëttu Ndaw Yi », initiative de jeunes sénégalais, conscients et soucieux de l’avenir de leur cher pays et des conditions de sa jeunesse dirigée par Khalil Ndiaye, a réuni hier les jeunes de la commune de Sicap Liberté 6 en présence du ministre Abdou K Fofana et du DG de l’ASPT, Pape Mahawa Diouf.

Une occasion d’écoute, mais aussi d’échanges avec pour objectif de promouvoir le potentiel de la jeunesse sénégalaise. Cette initiative permet aussi aux jeunes de pouvoir rencontrer des opportunités au niveau des services publics, des structures d’emploi, de financement et d’orientation…