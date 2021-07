Euro 2021: Deux demi-finales royales cette semaine

La « Squadra Azzurra » opposée à la « Furia Roja », les « Three Lions » face à la « Danish Dynamite », tel est le programme des demi-finales de l’Euro 2021, les 6 et 7 juillet à Wembley. L’Italie et l’Espagne sont en quête de rédemption, tandis que l’Angleterre rêve d’une consécration à domicile. Mais les Danois sont animés d’une foi inébranlable.

Trois anciens vainqueurs et un aspirant. Le casting du dernier carré de cet Euro 2021 réunit ces quatre équipes-là. Il y a l’Espagne, la nation la plus titrée – à égalité avec l’Allemagne – avec trois finales remportées (1964, 2008 et 2012). L’Italie, championne d’Europe en 1968, en est également. Le Danemark, vainqueur « surprise » en 1992, est aussi présent. Et enfin, on retrouve l’Angleterre, qui n’a jamais fait mieux qu’une demi-finale en 1996.

L’Italie et l’Espagne ouvrent le bal mardi 6 juillet, à Wembley (coup d’envoi à 21h heure de Paris, 19h TU). Puis ce sera au tour de l’Angleterre et du Danemark mercredi 7 juillet, toujours à Wembley (coup d’envoi à 21h heure de Paris, 19h TU).

Est-ce l’Euro de la rédemption pour la « Nazionale » ? Il y a trois ans, les Italiens, quadruples champions du monde, manquaient la qualification pour le Mondial en Russie. Un vrai traumatisme pour les Transalpins : manquer une Coupe du monde, cet affront était inédit depuis 1958. Aujourd’hui, avec Roberto Mancini aux commandes, la « Squadra Azzurra » a retrouvé de son éclat.

Avec en plus la série record de 32 matches consécutifs sans défaite du sélectionneur Roberto Mancini, l’Italie est en confiance. Quand le technicien disait il y a quelques semaines qu’il « rêvait d’une finale à Wembley », il ne convainquait pas. L’élimination en quarts de finale de la Belgique (2-1), un favori, a rendu son rêve bien plus réel et sérieux.

L’Espagne a quand même été poussive dans cet Euro 2021. Des débuts compliqués (nuls contre la Suède et la Pologne), un festival offensif (5-0 contre la Slovaquie), puis deux matches très difficiles : les Ibériques sont passés au forceps en huitièmes contre la Croatie (5-3 après prolongation) et en quarts contre la Suisse (1-1, 3 tirs au but à 1). La presse espagnole est dubitative, les supporters aussi. Mais malgré les couacs, la Roja est bien dans le dernier carré.

« Football is coming home », chantent les supporters de l’équipe d’Angleterre, comme à chaque fois que la sélection brille… ce qui n’est pas courant. Le premier tour des Anglais a été mi-figue mi-raisin, mais les hommes de Gareth Southgate se subliment dans la phase à élimination directe. L’Allemagne, bourreau des « Three Lions » lors de l’Euro 1996, a mordu la poussière en huitièmes de finale. Puis, en quarts de finale, pour le seul match des Anglais loin de Londres et Wembley (en Italie et à Rome, en l’occurrence), l’Ukraine a été piétinée méthodiquement (4-0).

Avec le soutien de ses supporters et l’avantage d’évoluer à domicile, l’Angleterre vise la victoire finale, elle qui court après un titre depuis cette Coupe du monde gagnée en 1966. Un demi-siècle plus tard, la bande à Southgate veut enfin passer le cap des demi-finales dans un Championnat d’Europe, et ensuite aller chercher le sacre.