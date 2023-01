Exclusion de Mimi: El Hadji Malick Guèye applaudit et félicite les députés…

Aminata Touré dite Mimi est déchue, ce mardi, de son poste de députée à l’Assemblée Nationale. Un fait salué par le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall, El Hadji Malick Guèye: »Cette exclusion vient à point nommé. Trop, c’est trop ! Aminata Touré qui a été élue sur les listes de Benno Bokk Yaakaar (BBY) aux dernières élections législatives, s’est toujours comportée de manière honteuse. Elle avait dirigé la liste nationale de BBY non par ce qu’elle savait drainer des foules, mais par ce que tous les partisans de la mouvance présidentielle avaient reçu le mot d’ordre pour se ranger derrière elle. On ne peut alors être élue par cette liste et venir à l’Assemblée Nationale combattre le régime en place. C’est injuste, malhonnête, indigne et inhumaine », clash le leader du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal ». L’ancien député de continuer à rougir contre l’ancienne cheftaine du gouvernement : » Mimi n’avait jamais pu gagner son propre bureau de vote. Elle est impopulaire. Ce poste, elle l’avait grâce à la Coalition BBY. Elle seule, elle ne peut avoir ,ne serait-ce, un seul conseiller municipal. Elle est ingrate et elle est en train de payer pour cela », s’enrage El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué.

