Expresso tient sa 4 G

Bonne nouvelle pour l’opérateur de téléphone Expresso qui, faute de disposer de la 4G, battait de l’aile face à Free et Orange. D’après des sources de «L’As» , le chef de l’Etat a reçu hier le Magdi TAHA, Président Directeur général de SUDATEL, et le top management du géant soudanais, en présence du ministre de l’Économique numérique Yankhoba Diattara et Abdoul LY, Directeur général de l’ARTP. Expresso va devoir verser 10 millions dollars au Sénégal dont la moitié séance tenante et l’autre avant la fin de l’année. Il devrait y ajouter également 3 milliards Cfa pour disposer de la 5G avant 2027, fin du contrat de concession où de nouvelles négociations seront ouvertes. Mais déjà dans ce contexte économique lourd, le Sénégal obtient une bonne bouffée de cash.