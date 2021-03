Expulsion des migrants Sénégalais: L’Espagne reporte le vol au 10 mars

Le ministère de l’Intérieur a reprogrammé pour le 10 mars le vol d’expulsion vers le Sénégal des migrants qui devait avoir lieu le 24 février dernier, comme l’ont rapporté lundi les sources de l’Efe chargées de sa supervision.

Le ministre de l’Intérieur espagnol reporte le vol d’expulsion des migrants vers le Sénégal au 10 mars, rapporte canarias7. Le vol d’expulsion vers le Sénégal des migrants devait avoir lieu le 24 février dernier a été reporté à cause d’une mauvaise gestion du coronavirus dans les îles Canaries. Cela a conduit le Sénégal à refuser d’accepter un vol en provenance de Tenerife.

D’après des informations ce sera le premier vol retour de migrants des îles Canaries vers Dakar organisé depuis 2018, date à laquelle au moins 150 Sénégalais ont été transférés dans leur pays dans quatre avions au départ de Grande Canarie (un, avec 40 personnes) et de Tenerife (trois, avec un total de 110).

L’Espagne ne fournit pas les nationalités des personnes arrivant sur les îles en dériveur, mais le HCR estime que jusqu’en novembre, au moins; 911 étaient sénégalais.

Après la fermeture des frontières en Espagne et en Afrique causée par la pandémie de coronavirus, le ministère de l’Intérieur a réussi à rétablir les expulsions vers la Mauritanie le 10 novembre, sur un vol en provenance de Grande Canarie, avec lequel 22 immigrants ont été expulsés : 20 Sénégalais, un Guinéen et un Mauritanien. En décembre, les retours au Maroc ont été réactivés, avec un quota maximum de 80 personnes par semaine, et il y a quelques semaines, le mécanisme pour commencer à expulser vers le Sénégal a été remis en marche.

Retenons que les îles Canaries ont accueilli l’année dernière, 23 023 migrants dans de petites embarcations ou cayucos, dont plus de la moitié étaient des Marocains, selon les chiffres traités par Maritime Rescue