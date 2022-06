Face aux internautes: Sonko qualifie Macky de « Président assassin » devant Devant 50 000 spectateurs

Dans une déclaration en Live sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a presque battu un record sur internet. Un record atteint ce vendredi soir avec plus de 50 mille internautes, Ousmane Sonko a regretté les décès survenus lors des manifestations à Dakar, Bignona et Ziguinchor avant de s’incliner devant leurs mémoires et la douleur de leurs familles respectives.

Le leader de l’opposition sénégalaise s’est attaqué frontalement au Président Macky Sall qu’il qualifie d’assassin. « Tout ce qui s’est passé aujourd’hui est de la responsabilité unique, exclusive de Macky Sall. Alors je voudrais m’adresser à Macky Sall et lui dire qu’il est un Président assassin. Après avoir assassiné 14 personnes lors des événements de février, mars 2021, il ajoute 3 autres victimes dans son répertoire de juin 2022 », a-t-il déploré avant d’assurer: « tous ses crimes ne resteront pas impunis ».

Ousmane Sonko a donné un ultimatum au Président Macky Sall pour libérer les leaders, militants et sympathisants de Yewwi Askan Wi arrêtés ce vendredi. « Sans quoi, nous allons venir les chercher », a-t-il déclaré. Il s’agit de Déthié Fall, Mame Diarra Fall, Ahmet Aidara, Amadou Ba et bien d’autres responsables et militants.

Macky Sall ne considère pas les habitants de la Casamance comme des êtres humains

Ousmane Sonko a également accusé Macky Sall d’avoir donné des ordres aux forces de l’ordre de tirer pour tuer des fils de la Casamance, dans le but de pouvoir les soulever pour ensuite les accuser de rébellion et tout mettre sur son dos. Selon lui, Macky Sall ne considère pas les habitants de la Casamance comme des êtres humains. Sinon comment, selon lui, expliquer que des balles réelles soient utilisées dans les manifestations dans le sud du pays et non à Dakar où elles ont été plus intenses.