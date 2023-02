Famille sénégalaise tuée à Denver : Rebondissement :

L’affaire de l’incendie survenu en août 2020 à Denver et qui a coûté la vie à cinq membres de la famille Diol,connait un rebondissement. Un des trois suspects arrêté, a plaidé coupable. Il s’agit du plus jeune des mis en cause. Il était à l’époque âgé de 14 ans.

D’après Les Échos, qui donne l’information, le suspect a plaidé coupable en décembre dernier pour meurtre au deuxième degré et utilisation d’arme lors d’un crime violent. Le journal indique qu’il devrait être présenté ce mercredi devant un tribunal de Denver.

Le drame s’est produit le 5 août 2020, tôt le matin, dans le quartier de Green Valley Ranch, au nord-est de Denver. Les cinq membres de la famille décédés dans l’incendie sont Djibril Diol, son épouse, Adja, leur fille de deux ans, Khadija, Hassan, la sœur du chef de famille et sa fille de 6 mois nommée Hawa Bèye.

Cinq mois après l’incendie, trois adolescents ont été arrêtés et suspectés d’avoir mis le feu chez les Diol. Ils avaient déclaré s’être trompés de maison et que leur cible était un individu qui leur avait volé un téléphone.