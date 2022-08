Fanta Sall (députée réélue): »A Koungheul , on a gagné en dépit des actes de sabotage au sein de notre propre camp… »

Nouvellement réélue députée de la Mouvance présidentielle, le Benno Bokk Yaakar au niveau du département de Koungheul, Madame Fanta Sall donne ses premières impressions. Après avoir remercier son mentor politique le Président de la République Macky Sall pour la confiance renouvelée, l’ensemble des responsables locaux et les populations qui ont bien mis la main à la pâte pour rendre possible cette victoire, la jeune parlementaire déniche des actes de sabotage qui sont l’œuvre des partisans de leur propre mouvance. Elle cite nommément Madame Socé Diop Dionne,par ailleurs, Présidente du Conseil départemental de Koungheul. A l’en croire, l’ancienne Directrice de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics du Sénégal (ACBEP) qui aurait financé selon elle, des membres de l’opposition (YAW, notamment) pour faire perdre le BBY.

Après le triomphe de Benno Bokk Yaakaar à Koungheul, c’est la saison des polémiques. Madame Fanta Sall qui vient de rempiler pour un nouveau mandat à l’Assemblée Nationale, réagit : »Comme j’ai eu à le dire à maintes reprises, les populations du Bambouck sont avec leur bienfaiteur le Président de la République Macky Sall. Depuis son arrivée à la tête du Sénégal, notre localité n’est jamais laissée en rade et c’est ce qui justifie l’engouement des populations à le soutenir. Pour dire, nous avons réitéré notre bail de confiance avec lui. Cette tribune est également l’occasion pour moi de féliciter l’ensemble des responsables du parti et de des alliés qui ont tous bataillé ferme pour arriver à ce résultat. Je ne veux pas les citer tous au risque d’omettre certains. Ils ont vraiment été à la hauteur de la mission », lance-t-elle avant de déplorer: »La seule tâche sur le tableau, ce sont les agissements de certains qui se disent partisans du Président Macky et qui travaillent à la perte de son pouvoir. Je cite nommément Madame Socé Diop Dionne. Pendant la pré-campagne et la campagne, elle ne cessait de jouer au sabotage. Son aspiration la plus tenace était de voir le BBY perdre les élections législatives, ici, à Koungheul. Elle a eu à financer même des responsables de l’opposition comme l’inter-coalition Yewwi Askan-Wi et Wallu (YAW-Wallu). Mais, personne ne peut arrêter la mer avec ses bras. En 2019, elle avait le même comportement. Actuellement, c’est la philosophie de la haine et de l’hypocrisie qui la guide ».