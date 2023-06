FAUSSE ALERTE A DIAMNIADIO: Le commandant Pierre Malou est sain et sauf

Annoncé mort partout, dans les réseaux sociaux et dans la presse, le commandant de police Pierre Malou (adjoint au chef de détachement du GMI aux Parcelles Assainies) serait encore en vie, selon des sources bien informées.

Les « fakenews » ont la peau dure. Malgré les restrictions visant les réseaux sociaux, ils continuent à se propager à grande vitesse. Après le commandant Malou, du Gmi dont la mort avait été annoncée sur les réseaux sociaux avant que l’information ne soit démentie par son fils, voilà que le commandant de brigade de la gendarmerie de Diamniadio est annoncé parmi les victimes ayant succombé à leurs blessures suites aux manifestations de ces derniers jours. Mais, heureusement, pour lui et pour sa famille, l’officier de gendarmerie est bien vivant. « Sain et sauf » !

Son fils, Franck Donald Malou, donne la bonne nouvelle dans les colonnes de « L’Observateur » . Il dit : « Mon père est arrivé à l’hôpital alors qu’il était inconscient. Certains en ont déduit qu’il était mort. Il a retrouvé ses esprits après les premiers soins. Il a reçu un traitement plus poussé. Il est sorti du bloc. Il se repose. Il a eu des hématomes mais son état est devenu stable. Avec le temps, on saura s’il aura des séquelles ou pas».

La famille Malou est aujourd’hui soulagée. Ce n’était pas le cas après la diffusion sur les réseaux sociaux de la scène, montrant des jeunes en furie s’acharner sur le policier. « Quand on a vu la vidéo, on était choqué. C’est mon frère qui m’a réveillé pour me montrer une photo où il était écrit « Repose en paix » », rembobine le fils.