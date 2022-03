Faux billets: Un marabou arrêté avec 300 millions Fcfa

La police a fait tomber un marabout faussaire domicilié aux Parcelles Assainies précisément à l’unité 25. Ibrahima Diallo dit Serigne Ibrahima Diallo a été arrêté chez lui en possession de 300 millions F CFA en faux billets. Il a confié aux enquêteurs, il jure que l’argent un « adiya » remis par son talibé de nationalité sud-africaine sans être en mesure de révéler son identité exacte et son adresse. Il s’est limité à dire qu’il s’agit d’un « certain Pierre ». La perquisition à son domicilie a permis de découvrir un carton contenant 33 liasse de faux billets de 100 dollars ; 12paquets en aluminium de billets noirs ; 1 grand paquet contenant des faux billets noirs maculés d’encre accusant à la pesée un poids de 2 kg ; 8 enveloppes contenant chacune des coupures de billets verts et une bouteille contenant du mercure.

